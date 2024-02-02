عُقدت النسخة السادسة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA خلال يومي 1 و2 فبراير 2024 في طوكيو. جمع الحدث، الذي أُقيم للمرة الأولى في اليابان، العديد من كبار خبراء قانون كرة القدم إلى جانب الكثير من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات حول الموضوعات المهمة والمثيرة للاهتمام في قانون كرة القدم. وتضمن جدول الأعمال، من بين موضوعات رئيسية أخرى، عروضاً تقديمية حول أحدث الإجراءات القانونية المتعلقة بقوانين FIFA لوكلاء كرة القدم، وانتقالات اللاعبين، فضلاً عن تراخيص الأندية والاستدامة المالية في كرة القدم الأوروبية. منذ عام 2019، يفتح FIFA أبوابه لتقديم المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم. يشارك FIFA كل عام مع الجهات المعنية القانونية في كرة القدم العمل التنظيمي والسوابق القضائية والقرارات الرئيسية لهيئات صنع القرار والهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضية الرئيسية الناشئة عن قرارات FIFA.