المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024

01/03

فيديو اليوم الثاني

04:46:11
٢ فبراير ٢٠٢٤
02/03

فيديو اليوم الأول

05:05:10
١ فبراير ٢٠٢٤
03/03

كلمة رئيس FIFA جياني إنفانتينو في المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024

04:11
١ فبراير ٢٠٢٤

عُقدت النسخة السادسة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA خلال يومي 1 و2 فبراير 2024 في طوكيو. جمع الحدث، الذي أُقيم للمرة الأولى في اليابان، العديد من كبار خبراء قانون كرة القدم إلى جانب الكثير من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات حول الموضوعات المهمة والمثيرة للاهتمام في قانون كرة القدم. وتضمن جدول الأعمال، من بين موضوعات رئيسية أخرى، عروضاً تقديمية حول أحدث الإجراءات القانونية المتعلقة بقوانين FIFA لوكلاء كرة القدم، وانتقالات اللاعبين، فضلاً عن تراخيص الأندية والاستدامة المالية في كرة القدم الأوروبية. منذ عام 2019، يفتح FIFA أبوابه لتقديم المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم. يشارك FIFA كل عام مع الجهات المعنية القانونية في كرة القدم العمل التنظيمي والسوابق القضائية والقرارات الرئيسية لهيئات صنع القرار والهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضية الرئيسية الناشئة عن قرارات FIFA.

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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024

المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 في طوكيو

01/10

المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 في طوكيو

02/10

المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 في طوكيو

المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024

العروض التقديمية

١ فبراير ٢٠٢٤
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 - عروض اليوم الأول
تنزيل pdf
19.98 mb
١ فبراير ٢٠٢٤|19.98 mb
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 - عروض اليوم الأول
تنزيل pdf
٢ فبراير ٢٠٢٤
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 - عروض اليوم الثاني
تنزيل pdf
10.94 mb
٢ فبراير ٢٠٢٤|10.94 mb
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 - عروض اليوم الثاني
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النسخ السابقة

المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA

استضافت مدينة مكسيكو يومي 2 و3 مارس/آذار 2023 النسخة الخامسة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لبحث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم.

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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2022

عُقدت النسخة الرابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في بوينس آيرس بالأرجنتين على مدار يومي 10 و11 مارس/آذار 2022.

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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2021

عُقدت النسخة الثالثة من المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم يومي 22 و 23 مارس/آذار 2021. ونظراً للقيود الدولية، فقد كان حدثاً خاصاً عبر الإنترنت تم بثه على موقع FIFA.com.

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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2020

نظراً للوضع المتعلق بكوفيد-19، أُقيمت نسخة هذا العام من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA يومي 22 و 23 يونيو/حزيران كحدث خاص عبر الإنترنت وتم بثها مباشرة على موقع FIFA.com.

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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2019

أقيمت النسخة الأولى من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم في مقر FIFA في عام 2019 وجمعت بين محامي كرة القدم والخبراء القانونيين الرياضيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة وفهم تطوير اللوائح والقرارات القانونية في مختلف مجالات FIFA.

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