الفيديوهات القانونية

القانوني
دبلوم قانون كرة القدم - النسخة الثانية
01:37
١٥ مايو ٢٠٢٣
خطاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2023
04:28
٣ مارس ٢٠٢٣
اليوم الثاني
اليوم الأول
٢ مارس ٢٠٢٣
جلسة عامة
02:20:32
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2022 - اليوم الثاني
١١ مارس ٢٠٢٢
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2022 - اليوم الأول
١٠ مارس ٢٠٢٢
Football Law Talks: June 2021
٢٥ يونيو ٢٠٢١
Football Law Talks: May 2021
٢٨ مايو ٢٠٢١
Football Law Talks: April 2021
٣٠ أبريل ٢٠٢١
Football Law Talks: March 2021
٢٦ مارس ٢٠٢١
Football Law Talks: February 2021
٢٦ فبراير ٢٠٢١
Football Law Talks: January 2021
٢٢ يناير ٢٠٢١
نظام مطابقة الانتقالات وجواز السفر الإلكتروني للاعب كرة القدم
٢٩ أبريل ٢٠٢٠
فيديو اليوم الثاني