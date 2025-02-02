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المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2025
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النسخة الأولى. 23 يونيو/حزيران-3 يوليو/تموز 2025. ميامي، الولايات المتحدة
المعسكر الصيفي لقانون كرة القدم الدولية
باب التسجيل مفتوح حتى تاريخ 31 مارس/آذار 2025
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