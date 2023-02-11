منذ إنشائه عام 2019، تم تكريس دبلوم قانون كرة القدم FIFA باعتباره دورة قانونية مرموقة وذات قيمة عالية في مجال كرة القدم، حيث يستفيد منها الخبراء القانونيون المؤهلون من جميع أنحاء العالم. وقد بلغ هذا البرنامج الطموح نسخته الثالثة، حيث يواصل نقل كل المستجدات والجوانب المهمة من المنظومة القانونية لكرة القدم إلى الإداريين الرياضيين المعنيين بالشؤون القانونية في لعبة كرة القدم، سواء أكانوا يعملون في الاتحادات الأعضاء في FIFA أم في المسابقات أم في الأندية أم في اتحادات اللاعبين أم في هيئات خاصة.