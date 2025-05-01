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البرنامج التنفيذي في الشؤون التجارية القانونية
النسخة الأولى، 2025 - 2026
البرنامج التنفيذي في الشؤون التجارية القانونية
عملية التسجيل مفتوحة لغاية 10 يونيو/حزيران 2025
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