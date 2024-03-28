معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.oceaniafootball.com
العنوان
P.O. Box 62-586,
1546 GREENLANE, AUCKLAND
Aotearoa New Zealand
طرق التواصل
الهاتف: +64-9/531 4096
البريد الإلكتروني:admin@oceaniafootball.com
فاكس: +64-9/529 5143
هاتف الإعلام:+64-9/531 5958
التنظيم
President
Lambert MALTOCK
Vanuatu
Vice President
John KAPI NATTO
Papua New Guinea
Lord VEEHALA
Tonga
Thierry ARIIOTIMA
Tahiti
General Secretary
Franck CASTILLO
France
Technical Director
Patrick JACQUEMET
Aotearoa New Zealand
آخر أخبار أوقيانوسيا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
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"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
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بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
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