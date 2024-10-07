اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffas.as
العنوان
Pago Park,
P.O. Box 982413,
96799 PAGO PAGO
American Samoa
طرق التواصل
الهاتف: +684/644 7104
البريد الإلكتروني:footballamericansamoa@gmail.com
فاكس: +684/644 7102
التنظيم
الرئيس
Alex GODINET
نائبة الرئيس
ساندرا فريان
الأمين العام
تافيتا تاوموا
أمين الصندوق
أميو لوفو-مافايجو
المدير الفني
روبن لوفو
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Thomas RONGEN
مدرب وطني لفريق السيدات
روبن لوفو
Head/Director of the Referees Department
سيون ماو
منسق الحكّام
سيون ماو
منسق المباريات داخل الصالات
طلالي فالوفاو
أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤