FIFA.com

اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffas.as

العنوان

Pago Park,

P.O. Box 982413,

96799 PAGO PAGO

American Samoa

طرق التواصل

الهاتف: +684/644 7104

البريد الإلكتروني:footballamericansamoa@gmail.com

فاكس: +684/644 7102

التنظيم

الرئيس

Alex GODINET

نائبة الرئيس

ساندرا فريان

الأمين العام

تافيتا تاوموا

أمين الصندوق

أميو لوفو-مافايجو

المدير الفني

روبن لوفو

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Thomas RONGEN

مدرب وطني لفريق السيدات

روبن لوفو

Head/Director of the Referees Department

سيون ماو

منسق الحكّام

سيون ماو

منسق المباريات داخل الصالات

طلالي فالوفاو

تصنيف ساموا الأمريكية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
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