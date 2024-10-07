اتحاد ساموا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballsamoa.ws
العنوان
Tuanaimato,
P.O. Box 1682,
APIA
Samoa
طرق التواصل
الهاتف: +685/299 93
البريد الإلكتروني:spetaia@gmail.com
فاكس: +685/278 95
التنظيم
الرئيس
صامويل بيتيا
نائب الرئيس
Siaosi TAGIILIMA
فواتا تاوتياجا
الأمين العام بالوكالة
Ravinesh KUMAR
مدير الوسائط والاتصالات
أنجيلا باوجا
المدير الفني
Ravinesh KUMAR
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ryan STEWART
مدرب وطني لفريق السيدات
Juan CHANG
Head/Director of the Referees Department
Trina GAGO
منسّق الحكام
Malaetala SALANOA
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