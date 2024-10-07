FIFA.com

اتحاد ساموا لكرة القدم

اتحاد ساموا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballsamoa.ws

العنوان

Tuanaimato,

P.O. Box 1682,

APIA

Samoa

طرق التواصل

الهاتف: +685/299 93

البريد الإلكتروني:spetaia@gmail.com

فاكس: +685/278 95

التنظيم

الرئيس

صامويل بيتيا

نائب الرئيس

Siaosi TAGIILIMA

فواتا تاوتياجا

الأمين العام بالوكالة

Ravinesh KUMAR

مدير الوسائط والاتصالات

أنجيلا باوجا

المدير الفني

Ravinesh KUMAR

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ryan STEWART

مدرب وطني لفريق السيدات

Juan CHANG

Head/Director of the Referees Department

Trina GAGO

منسّق الحكام

Malaetala SALANOA

تصنيف ساموا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ساموا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
Cookie Settings