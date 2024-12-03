FIFA.com

اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nzfootball.co.nz

العنوان

North Harbour Stadium,

Stadium Drive,

P.O. Box 301 043,

Albany,

AUCKLAND

New Zealand

طرق التواصل

الهاتف: +64-9/414 0175

البريد الإلكتروني:tracy.brady@nzfootball.co.nz

فاكس: +64-9/414 0176

التنظيم

الرئيس

جوانا وود

نائب الرئيس

سكوت موران

غاري كارناشان

الأمين العام

أندرو براجنيل

أمين الصندوق

ليغ جاردينير

المدير الفني

أندي بوينس

مدرب وطني لفريق الرجال

Darren BAZELEY

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Michael MAYNE

Chairperson of the Referees Committee

سكوت موران

Head/Director of the Referees Department

ليندسي روبينسون

منسق الحكّام

ليندسي روبينسون

منسق المباريات داخل الصالات

تراسي سبراي

تصنيف أوتياروا نيوزيلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - NOVEMBER 01: Detail of the Winner's Trophy ahead of the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Final on November 01, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. The final will be played on Sunday November 3 between Korea DPR and Spain. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ تدخل حقبة جديدة وتحظى بدعم كامل من شخصيات بارزة في اللعبة
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 16: Alana Gunn, Head Coach of New Zealand, reacts during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group A match between New Zealand and Nigeria at CFC Stadium on October 16, 2024 in Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic. (Photo by Pedro Vilela - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية تصل إلى جمهورية الدومينيكان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final between Brazil and Argentina at Humo Arena on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
Cookie Settings