اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nzfootball.co.nz
العنوان
North Harbour Stadium,
Stadium Drive,
P.O. Box 301 043,
Albany,
AUCKLAND
New Zealand
طرق التواصل
الهاتف: +64-9/414 0175
البريد الإلكتروني:tracy.brady@nzfootball.co.nz
فاكس: +64-9/414 0176
التنظيم
الرئيس
جوانا وود
نائب الرئيس
سكوت موران
غاري كارناشان
الأمين العام
أندرو براجنيل
أمين الصندوق
ليغ جاردينير
المدير الفني
أندي بوينس
مدرب وطني لفريق الرجال
Darren BAZELEY
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Michael MAYNE
Chairperson of the Referees Committee
سكوت موران
Head/Director of the Referees Department
ليندسي روبينسون
منسق الحكّام
ليندسي روبينسون
منسق المباريات داخل الصالات
تراسي سبراي
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