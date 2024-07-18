FIFA.com

اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedcalfoot.com

العنوان

7 bis,

rue Suffren,

Quartier Latin,

Boîte postale 560,

99845 NOUMEA

New Caledonia

طرق التواصل

الهاتف: +687/272 383

البريد الإلكتروني:contact@fcf-org.nc

فاكس: +687/263 249

التنظيم

الرئيس

جيليس تافيرجيوكس

نائب الرئيس

إدغار كورياو

نوام تيين

الأمين العام

أوليفييه دوكونينغو

مدير الوسائط والاتصالات

رومان باينبيني

المدير الفني

دومينيك واكالي

مدرب وطني لفريق الرجال

Johann SIDANER

مدرب وطني لفريق السيدات

Gilles GARCIA

Chairperson of the Referees Committee

جيليس تافيرجيوكس

Head/Director of the Referees Department

جويل جويليرم

منسق الحكّام

جويل جويليرم

منسق المباريات داخل الصالات

فيليبي جياني

تصنيف كاليدونيا الجديدة
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
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التطوير
كرة القدم في كاليدونيا الجديدة: نمو قوي وطموحات كبيرة
٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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