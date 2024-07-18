اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedcalfoot.com
العنوان
7 bis,
rue Suffren,
Quartier Latin,
Boîte postale 560,
99845 NOUMEA
New Caledonia
طرق التواصل
الهاتف: +687/272 383
البريد الإلكتروني:contact@fcf-org.nc
فاكس: +687/263 249
التنظيم
الرئيس
جيليس تافيرجيوكس
نائب الرئيس
إدغار كورياو
نوام تيين
الأمين العام
أوليفييه دوكونينغو
مدير الوسائط والاتصالات
رومان باينبيني
المدير الفني
دومينيك واكالي
مدرب وطني لفريق الرجال
Johann SIDANER
مدرب وطني لفريق السيدات
Gilles GARCIA
Chairperson of the Referees Committee
جيليس تافيرجيوكس
Head/Director of the Referees Department
جويل جويليرم
منسق الحكّام
جويل جويليرم
منسق المباريات داخل الصالات
فيليبي جياني
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تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤