اتحاد فانواتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.vff.vu
العنوان
VFF House,
Anabrou,
P.O. Box 266,
678 PORT VILA
Vanuatu
طرق التواصل
الهاتف: +678/27 239
البريد الإلكتروني:lambertmaltock@yahoo.com
فاكس: +678/25 236
التنظيم
الرئيس
لامبرت مالتوك
نائب الرئيس الأول
آيو توان نوكوت
نائب الرئيس
ديفيد بونغرانلي
ساكياس بوي
الأمين العام
ألبرت ماناروتو
أمين الصندوق
توماس تاو
المدير الفني
Peter TAKARO
مدرب وطني لفريق السيدات
جان روبرت يلو
Chairperson of the Referees Committee
Simon DARVAL
Head/Director of the Referees Department
روبنسون بانغا
منسق الحكّام
روبنسون بانغا
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