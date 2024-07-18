FIFA.com

اتحاد فانواتو لكرة القدم

اتحاد فانواتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.vff.vu

العنوان

VFF House,

Anabrou,

P.O. Box 266,

678 PORT VILA

Vanuatu

طرق التواصل

الهاتف: +678/27 239

البريد الإلكتروني:lambertmaltock@yahoo.com

فاكس: +678/25 236

التنظيم

الرئيس

لامبرت مالتوك

نائب الرئيس الأول

آيو توان نوكوت

نائب الرئيس

ديفيد بونغرانلي

ساكياس بوي

الأمين العام

ألبرت ماناروتو

أمين الصندوق

توماس تاو

المدير الفني

Peter TAKARO

مدرب وطني لفريق السيدات

جان روبرت يلو

Chairperson of the Referees Committee

Simon DARVAL

Head/Director of the Referees Department

روبنسون بانغا

منسق الحكّام

روبنسون بانغا

تصنيف فانواتو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد فانواتو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فانواتو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team's second goal with teammates Angel Di Maria and Rodrigo De Paul during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Canada and Argentina at MetLife Stadium on July 09, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين ترسّخ مكانتها في الصدارة
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
Vanuatu enter the field for their opening match at the 2024 OFC Nations Cup against Solomon Islands at Freshwater Stadium, Port Vila. (Image courtesy of OFC via Phototek)
برنامج FIFA Forward
بطولة تاريخية في فانواتو بتمويل من برنامج FIFA Forward
١ يوليو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 16: FIFA President Gianni Infantino during OFC Ordinary Congress at The Athenee Hotel on May 16, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™
١٦ مايو ٢٠٢٤
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