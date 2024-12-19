اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.siff.com.sb
العنوان
Allan Boso Complex,
Ranadi Highway,
P.O. Box 584,
HONIARA
Solomon Islands
طرق التواصل
الهاتف: +677/44 166
البريد الإلكتروني:administration@siff.com.sb
فاكس: +677/26 497
التنظيم
الرئيس
Donald MARAHARE
نائب الرئيس
تومي كيكي
جيمي كيريسيكا
مارلون حكراوة
الأمين العام
ليونارد بايا
أمين الصندوق
ألويسيو ما هانوا
مدير الوسائط والاتصالات
سيمون أبانا
المدير الفني
موزيس تواتا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Joshua SMITH
مدرب وطني لفريق السيدات
باترام سوري
منسق الحكّام
Hamilton SIAU
منسق المباريات داخل الصالات
فيكتور واي يا
أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.