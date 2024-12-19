FIFA.com

اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.siff.com.sb

العنوان

Allan Boso Complex,

Ranadi Highway,

P.O. Box 584,

HONIARA

Solomon Islands

طرق التواصل

الهاتف: +677/44 166

البريد الإلكتروني:administration@siff.com.sb

فاكس: +677/26 497

التنظيم

الرئيس

Donald MARAHARE

نائب الرئيس

تومي كيكي

جيمي كيريسيكا

مارلون حكراوة

الأمين العام

ليونارد بايا

أمين الصندوق

ألويسيو ما هانوا

مدير الوسائط والاتصالات

سيمون أبانا

المدير الفني

موزيس تواتا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Joshua SMITH

مدرب وطني لفريق السيدات

باترام سوري

منسق الحكّام

Hamilton SIAU

منسق المباريات داخل الصالات

فيكتور واي يا

تصنيف جزر سليمان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 06: FIFA President Gianni Infantino and Solomon Islands Football Federation President Donald Marahare pose with the Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Solomon Islands Football Federation President at FIFA's Paris office on August 06, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالتطور الكروي في جزر سليمان
٦ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
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