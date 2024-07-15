FIFA.com

اتحاد تونغا لكرة القدم

اتحاد تونغا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tongafootball.to

العنوان

Loto Tonga Soko Center,

Valungafulu Road - 'Atele,

P.O. Box 852,

NUKU'LOFA

Tonga

طرق التواصل

الهاتف: +676/30 233

البريد الإلكتروني:ceo.tongafootball98@yahoo.com.au

فاكس: +676/30 240

التنظيم

الرئيس

لورد فيهالا

نائب الرئيس الأول

فيتا فيتو

نائب الرئيس

بولا ماو

الأمين العام

لوي آهو

أمين الصندوق

بولا ماو

مدير الوسائط والاتصالات

سوان بوا

المدير الفني

كيلفي يويلي

مدرب وطني لفريق الرجال

كيلفي يويلي

مدرب وطني لفريق السيدات

كيلفي يويلي

رئيس لجنة الحكام

MAFI MOSESE

Head/Director of the Referees Department

فيتا فيا

منسق الحكّام

فيتا فيا

منسق المباريات داخل الصالات

ميلان يانكوفيتش

تصنيف تونجا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - APRIL 9: A group photo during the FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs on April 9, 2024 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Graham Robinson - FIFA)
الاستدامة
مكافحة تغير المناخ هي محور التركيز الرئيسي في ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق
١٧ أبريل ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
١٣ أغسطس ٢٠٢٣
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