اتحاد تونغا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tongafootball.to
العنوان
Loto Tonga Soko Center,
Valungafulu Road - 'Atele,
P.O. Box 852,
NUKU'LOFA
Tonga
طرق التواصل
الهاتف: +676/30 233
البريد الإلكتروني:ceo.tongafootball98@yahoo.com.au
فاكس: +676/30 240
التنظيم
الرئيس
لورد فيهالا
نائب الرئيس الأول
فيتا فيتو
نائب الرئيس
بولا ماو
الأمين العام
لوي آهو
أمين الصندوق
بولا ماو
مدير الوسائط والاتصالات
سوان بوا
المدير الفني
كيلفي يويلي
مدرب وطني لفريق الرجال
كيلفي يويلي
مدرب وطني لفريق السيدات
كيلفي يويلي
رئيس لجنة الحكام
MAFI MOSESE
Head/Director of the Referees Department
فيتا فيا
منسق الحكّام
فيتا فيا
منسق المباريات داخل الصالات
ميلان يانكوفيتش
أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاستدامة
مكافحة تغير المناخ هي محور التركيز الرئيسي في ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق
١٧ أبريل ٢٠٢٤
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤