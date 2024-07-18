اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pngfootball.com.pg
العنوان
National Capital District,
P.O. Box 371,
PORT MORESBY
Papua New Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +675/430 6390
البريد الإلكتروني:generalsecretary@pngfootball.com.pg
فاكس: +675/475 1399
التنظيم
الرئيس
جون كابى ناتو
نائب الرئيس
جوستين هيليلي
سيغفريد بيشل
فرانسيس إيه. إن. كيه.
موريا فافين
الأمين العام
Gordon MANUB
أمين الصندوق
إليزابيث واكي
مدير الوسائط والاتصالات
ليو جاكاندو
هنري مورابانج
مدرب المنتخب الوطني للرجال
فيليبي فيغا أرانغو
مدرب وطني لفريق السيدات
Eric KOMENG
Chairperson of the Referees Committee
سيغفريد بيشل
Head/Director of the Referees Department
جيمي واري
منسق الحكّام
جيمي واري
أحدث المواضيع من اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™
١٦ مايو ٢٠٢٤
الاستدامة
مكافحة تغير المناخ هي محور التركيز الرئيسي في ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق
١٧ أبريل ٢٠٢٤