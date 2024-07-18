FIFA.com

اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pngfootball.com.pg

العنوان

National Capital District,

P.O. Box 371,

PORT MORESBY

Papua New Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +675/430 6390

البريد الإلكتروني:generalsecretary@pngfootball.com.pg

فاكس: +675/475 1399

التنظيم

الرئيس

جون كابى ناتو

نائب الرئيس

جوستين هيليلي

سيغفريد بيشل

فرانسيس إيه. إن. كيه.

موريا فافين

الأمين العام

Gordon MANUB

أمين الصندوق

إليزابيث واكي

مدير الوسائط والاتصالات

ليو جاكاندو

هنري مورابانج

مدرب المنتخب الوطني للرجال

فيليبي فيغا أرانغو

مدرب وطني لفريق السيدات

Eric KOMENG

Chairperson of the Referees Committee

سيغفريد بيشل

Head/Director of the Referees Department

جيمي واري

منسق الحكّام

جيمي واري

تصنيف بابوا غينيا الجديدة
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 16: FIFA President Gianni Infantino during OFC Ordinary Congress at The Athenee Hotel on May 16, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™
١٦ مايو ٢٠٢٤
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - APRIL 9: A group photo during the FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs on April 9, 2024 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Graham Robinson - FIFA)
الاستدامة
مكافحة تغير المناخ هي محور التركيز الرئيسي في ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق
١٧ أبريل ٢٠٢٤
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاستدامة
اجتماع بين الاتحادات الوطنية من أوقيانوسيا للتركيز على استراتيجيات تغير المناخ
٢٨ مارس ٢٠٢٤
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