اتحاد فيجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fijifootball.com.fj
العنوان
Taramati Street,
Vatuwaqa,
P.O. Box 2514,
SUVA
Fiji
طرق التواصل
الهاتف: +679/330 0453
البريد الإلكتروني:ceo@fijifootball.com.fj
فاكس: +679/330 4642
التنظيم
الرئيس
راجيش باتيل
نائب الرئيس
إدوين تشاند
جيتندرا ريدي
جيتندرا كومار
جيرجا براساد
رافيندرا سوامي
سوزان وايز
يوغيشوار سينغ
الأمين العام
محمد يوسف
أمين الصندوق
رافيندرا سوامي
مدير الوسائط والاتصالات
معز منيف
المدير الفني
تيمو جانكوفسكي
مدرب وطني لفريق الرجال
Rob SHERMAN
مدرب وطني لفريق السيدات
أنجيليني تشوا
رئيس لجنة الحكام
جيتندرا ريدي
رئيس/مدير قسم الحكام
Avinesh NARAYAN
منسّق الحكام
Avinesh NARAYAN
منسق المباريات داخل الصالات
ميرا صاحب
أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤