FIFA.com

اتحاد فيجي لكرة القدم

اتحاد فيجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fijifootball.com.fj

العنوان

Taramati Street,

Vatuwaqa,

P.O. Box 2514,

SUVA

Fiji

طرق التواصل

الهاتف: +679/330 0453

البريد الإلكتروني:ceo@fijifootball.com.fj

فاكس: +679/330 4642

التنظيم

الرئيس

راجيش باتيل

نائب الرئيس

إدوين تشاند

جيتندرا ريدي

جيتندرا كومار

جيرجا براساد

رافيندرا سوامي

سوزان وايز

يوغيشوار سينغ

الأمين العام

محمد يوسف

أمين الصندوق

رافيندرا سوامي

مدير الوسائط والاتصالات

معز منيف

المدير الفني

تيمو جانكوفسكي

مدرب وطني لفريق الرجال

Rob SHERMAN

مدرب وطني لفريق السيدات

أنجيليني تشوا

رئيس لجنة الحكام

جيتندرا ريدي

رئيس/مدير قسم الحكام

Avinesh NARAYAN

منسّق الحكام

Avinesh NARAYAN

منسق المباريات داخل الصالات

ميرا صاحب

تصنيف فيجي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
Fiji celebrate a goal at the OFC Women's Olympic Football Tournament in Samoa.
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
شابات فيجي جاهزات للحدث الكبير
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
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