اتحاد جزر كوك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cookislandsfootball.com
العنوان
Matavera Main Road,
P.O. Box 29,
AVARUA, RAROTONGA
Cook Islands
طرق التواصل
الهاتف: +682/28 980
البريد الإلكتروني:cifa@cisoccer.org.ck
فاكس: +682/28 981
التنظيم
الرئيس
Grover HARMON
نائب الرئيس
Moeroa TAMANGARO
جونيور إنوكا
الأمين العام
ألين باركير
أمين الصندوق
Teina SAVAGE
مدير الوسائط والاتصالات
جورجي إليس
المدير الفني
Matt CAMPBELL
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Tuka TISAM
منسق الحكّام
راكيش فارمان
أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم
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تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤