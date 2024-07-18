FIFA.com

اتحاد جزر كوك لكرة القدم

اتحاد جزر كوك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cookislandsfootball.com

العنوان

Matavera Main Road,

P.O. Box 29,

AVARUA, RAROTONGA

Cook Islands

طرق التواصل

الهاتف: +682/28 980

البريد الإلكتروني:cifa@cisoccer.org.ck

فاكس: +682/28 981

التنظيم

الرئيس

Grover HARMON

نائب الرئيس

Moeroa TAMANGARO

جونيور إنوكا

الأمين العام

ألين باركير

أمين الصندوق

Teina SAVAGE

مدير الوسائط والاتصالات

جورجي إليس

المدير الفني

Matt CAMPBELL

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Tuka TISAM

منسق الحكّام

راكيش فارمان

تصنيف جزر كوك
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
١٣ أغسطس ٢٠٢٣
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