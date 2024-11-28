FIFA.com

اتحاد تاهيتي لكرة القدم

اتحاد تاهيتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftf.pf

العنوان

751,

Rue Paul Bernière à Pirae,

Boîte postale 50358,

98716 PIRAE

Tahiti

طرق التواصل

الهاتف: +689/540954

البريد الإلكتروني:moeama.mugreig@ftf.pf

التنظيم

الرئيس

تييري أريوتيما

نائب الرئيس

مارك بلوتون

الأمين العام

Moeama MU-GREIG

مايفا غرافي

أمين الصندوق

ميشيل سكالاميرا

مدير الوسائط والاتصالات

جاكلين تران فان

المدير الفني

Jerome BEAULANDE

مدرب وطني لفريق الرجال

صامويل غارسيا

مدرب وطني لفريق السيدات

Bernard CROLAS

رئيس لجنة الحكام

Jacques AURAA

رئيس/مدير قسم الحكام

رايمانا تاوتاها

منسّق الحكام

رايمانا تاوتاها

منسق المباريات داخل الصالات

فلافين راباري

تصنيف تاهيتي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تاهيتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تاهيتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 18: A video message from FIFA President Gianni Infantino during the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26ª at the Home of FIFA on July 18, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا
١٨ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 17: Previews for the OFC Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ at the Home of FIFA on July 17, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
١٥ يوليو ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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