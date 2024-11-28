اتحاد تاهيتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftf.pf
العنوان
751,
Rue Paul Bernière à Pirae,
Boîte postale 50358,
98716 PIRAE
Tahiti
طرق التواصل
الهاتف: +689/540954
البريد الإلكتروني:moeama.mugreig@ftf.pf
التنظيم
الرئيس
تييري أريوتيما
نائب الرئيس
مارك بلوتون
الأمين العام
Moeama MU-GREIG
مايفا غرافي
أمين الصندوق
ميشيل سكالاميرا
مدير الوسائط والاتصالات
جاكلين تران فان
المدير الفني
Jerome BEAULANDE
مدرب وطني لفريق الرجال
صامويل غارسيا
مدرب وطني لفريق السيدات
Bernard CROLAS
رئيس لجنة الحكام
Jacques AURAA
رئيس/مدير قسم الحكام
رايمانا تاوتاها
منسّق الحكام
رايمانا تاوتاها
منسق المباريات داخل الصالات
فلافين راباري
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