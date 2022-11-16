التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومون من الوصول إلى التعليم الجيد والتعلم. قامت منظمة "Unite for Education for All" برفع مستوى الوعي بهذا الأمر وكيفية معالجته.
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج "كرة القدم للمدارس" بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والذي يسعى إلى تمكين حوالي 700 مليون طفل وتنمية مهاراتهم.
يُمثِّل هذا البرنامج همزة وصل بين كرة القدم والتعليم، ويهدف إلى جعل الأطفال يكتسبون كفاءات ومهارات حياتية من خلال جلسات كروية مسلية، والمساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وغيرها من الأولويات، بحيث يتماشى البرنامج مع السياسات العالمية في مجالات الرياضة والتعليم والصحة.
الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
تُعنى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمهمة تلبية حق الجميع بالحصول على تعليم ذي جودة طوال الحياة، وتتعاون مع الدول للنهوض بأنظمتها التعليمية، بحيث تكون أكثر انسجاماً مع التحديات العالمية، بدءاً من الطفولة المبكرة ووصولاً إلى مرحلة التعليم العالي وما بعدها.
كما أن اليونيسكو شريك رئيسي أيضاً في برنامج كرة القدم للمدارس من FIFA.
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حملة Unite for Education for All في صور
01/10
عدد من الأطفار يحضرون برنامج FIFA Football For Schools في كلية بئر حسن التقنية في بيروت، لبنان
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كاكا يتفاعل مع أطفال برنامج FIFA Football For Schools في جبل لبنان، لبنان
حملة Unite for Education for All في مقاطع الفيديو
تقرير مستقبل التعليم: إعادة تصور مستقبلنا معاً
رسالة أمل
شاهد ماذا يحدث عندما يتم إطلاق حملة #UnleashTheTalent لكل متعلّم
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FIFA Football For Schools
"كرة القدم للمدارس" هو برنامج يمزج بين كرة القدم وأساليب التعليم، ويتمحور حول إلهام الأطفال لتعلم المهارات الحياتية من خلال حصص ممتعة في كرة القدم، ويتمثّل هدفه الطموح بترك أثر إيجابي في مجالات التعليم والتنمية والتمكين لدى 700 مليون طفل حول العالم. تسعى هذه المبادرة كذلك إلى الترويج لكرة القدم في المدارس للفتيات، ولا سيما في الدول التي لا تشهد عادة انخراطهن في هذه اللعبة. حملة "معاً من أجل التعليم للجميع"
إنها عملية تطبيقية لحملة Unite for Education for All.
علّمتني كرة القدم الكثير، علّمتني روح الانضباط والمثابرة والإيمان بقدرتي على كسر الحواجز.