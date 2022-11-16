"كرة القدم للمدارس" هو برنامج يمزج بين كرة القدم وأساليب التعليم، ويتمحور حول إلهام الأطفال لتعلم المهارات الحياتية من خلال حصص ممتعة في كرة القدم، ويتمثّل هدفه الطموح بترك أثر إيجابي في مجالات التعليم والتنمية والتمكين لدى 700 مليون طفل حول العالم. تسعى هذه المبادرة كذلك إلى الترويج لكرة القدم في المدارس للفتيات، ولا سيما في الدول التي لا تشهد عادة انخراطهن في هذه اللعبة. حملة "معاً من أجل التعليم للجميع"