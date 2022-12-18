تتمحور الأهداف العالمية لهذه الحملة حول الترويج للسلام، وتجنّب اندلاع النزاعات، وخلق الظروف المناسبة لتحقيق الازدهار في المجتمعات الدولية في إطار يسوده الانسجام والوئام بين الناس.
تضافرت جهود FIFA والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرفع مستوى الوعي حول الحق في طلب اللجوء لأولئك الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. يوجد في العالم حالياً رقم قياسي للأشخاص الذي تعرّضوا للتهجير القسري، وهو يزيد عن 110 مليون نازح. وفي سبيل بناء مستقبل أفضل للملايين من الناس عبر العالم، نوحِّد جهودنا من أجل تحقيق السلم والسلام.
الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
تضطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بحماية الأشخاص المهجرين قسراً من بيوتهم وأوطانهم نتيجة النزاعات والاضطهاد. وتنشط المفوضية في أكثر من 130 دولة بغية إنقاذ حياة هؤلاء النازحين وحماية حقوقهم الأساسية ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل.
حملة Unite for Peace في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور
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اتحدوا من أجل السلام على شاشة عملاقة ولوحات LED
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شارة القيادة مع شعار حملة Unite for Peace
أكثر من 110 مليون شخص تم تشريدهم قسراً، وقد حطّم هذا الرقم المخيف كل الإحصائيات السابقة. فلنوحِّد جهودنا من أجل السلام، لبناء مستقبل أفضل للملايين من الأشخاص.