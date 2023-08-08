تحوَّل دبلوم FIFA لإدارة الأندية، منذ انطلاقه عام 2021، إلى منصة معرفية وبوابة لتوسيع شبكة علاقات كبار المسؤولين التنفيذيين في الأندية حول العالم. وفي نسخته الثالثة الحالية، يستمرّ البرنامج بإعداد الشخصيات الملتحقة به من أصحاب المهارات والطموحات لاكتساب أحدث المعارف والخبرات الاختصاصية الضرورية لتحقيق النجاح في إدارة الأندية. ويُشهد لهذا البرنامج استقطابه لكوكبة من أبرز الشخصيات من أنحاء العالم بهدف شرح وتحليل المعلومات وتقاسم التجارب، مع التركيز بشكل خاص على التوجهات السائدة في عمليات الأندية وإدارة الملاعب والشؤون الإدارية والقانونية والتسويق والاتصالات والاستراتيجيات الرياضية وأكاديميات الشباب والحوكمة والقيادة ومهارات التفاوض. ومن شأن المشارَكة في هذا الدبلوم أن تفتح الباب أمام المشاركين للنهل من معارف وخبرات شبكة FIFA الاستثنائية من الاختصاصيين والأكاديميين، كما يُمكن للأندية التي تلتحق بالدبلوم أن تنضمّ إلى شبكة FIFA لإدارة الأندية، وهو ما من شأنه إرساء علاقات جديدة وتمتين الصلات بينها، وكذلك التشارُك بأفضل الممارسات. يجمع برنامج الدبلوم المُمتد لـ18 شهراً بين جلسات حضورية وحصص تُقام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى زيارات لأندية، مع الحرص على أن تكون كافة الأنشطة متاحة لكافة المشاركين. وبالنسبة للجلسات الحضورية، فتُعقد في مواقع مختلفة حول العالم، وتشمل محاضرات تقدّمها شخصيات مرموقة، وزيارات لأندية محلية، وأنشطة إضافية لتوسيع شبكة علاقات المشاركين، بحيث تم وضع كافة تفاصيل الدبلوم لتوفير تجربة تعليم غنية وشاملة.