لمحة عامة
تحوَّل دبلوم FIFA لإدارة الأندية، منذ انطلاقه عام 2021، إلى منصة معرفية وبوابة لتوسيع شبكة علاقات كبار المسؤولين التنفيذيين في الأندية حول العالم. وفي نسخته الثالثة الحالية، يستمرّ البرنامج بإعداد الشخصيات الملتحقة به من أصحاب المهارات والطموحات لاكتساب أحدث المعارف والخبرات الاختصاصية الضرورية لتحقيق النجاح في إدارة الأندية. ويُشهد لهذا البرنامج استقطابه لكوكبة من أبرز الشخصيات من أنحاء العالم بهدف شرح وتحليل المعلومات وتقاسم التجارب، مع التركيز بشكل خاص على التوجهات السائدة في عمليات الأندية وإدارة الملاعب والشؤون الإدارية والقانونية والتسويق والاتصالات والاستراتيجيات الرياضية وأكاديميات الشباب والحوكمة والقيادة ومهارات التفاوض. ومن شأن المشارَكة في هذا الدبلوم أن تفتح الباب أمام المشاركين للنهل من معارف وخبرات شبكة FIFA الاستثنائية من الاختصاصيين والأكاديميين، كما يُمكن للأندية التي تلتحق بالدبلوم أن تنضمّ إلى شبكة FIFA لإدارة الأندية، وهو ما من شأنه إرساء علاقات جديدة وتمتين الصلات بينها، وكذلك التشارُك بأفضل الممارسات. يجمع برنامج الدبلوم المُمتد لـ18 شهراً بين جلسات حضورية وحصص تُقام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى زيارات لأندية، مع الحرص على أن تكون كافة الأنشطة متاحة لكافة المشاركين. وبالنسبة للجلسات الحضورية، فتُعقد في مواقع مختلفة حول العالم، وتشمل محاضرات تقدّمها شخصيات مرموقة، وزيارات لأندية محلية، وأنشطة إضافية لتوسيع شبكة علاقات المشاركين، بحيث تم وضع كافة تفاصيل الدبلوم لتوفير تجربة تعليم غنية وشاملة.
أهم المزايا
محاضرون مرموقون
فرصة للتفاعل والتواصل مع كوكبة من الشخصيات العالمية مكوّنة من قادة ومسؤولين تنفيذيين في الأندية وخبراء متخصصين
معارف اختصاصية
الاستفادة من إضاءات عملية على أحدث البيانات والأبحاث والتوجهات السائدة في مجال إدارة الأندية.
أشكال متنوّعة لاكتساب المعارف
جلسات عملية وعروض تفاعلية وتحليل ومناقشة ودراسة حالات.
مجموعة فريدة من الخبراء
تفاعُل مع شبكة فريدة من المختصين في مجال إدارة الأندية.
تجربة تعليمية شاملة
تجربة تعليمية متكاملة قائمة على تبادل المعارف وتغطي الجوانب الأساسية لإدارة الأندية.
شهادات الخريجين
ساعَد دبلوم FIFA لإدارة الأندية على إثراء مهاراتي التدريبية وتطوّري على المستوى الشخصي، أما التفاعل مع الزملاء من أرجاء العالم فقد كان أمراً لا يُقدَّر بثمن، مع التأكيد على أهمية أداء الفريق داخل الملعب وخارجه.
أدى دبلوم FIFA لإدارة الأندية إلى تعزيز فهمي لهياكل الأندية والدوريات، كما أدّت الشبكة الواسعة للبرنامج إلى تحقيق المشاركين لتطوّر ملحوظ في مجال كرة القدم.
تفاصيل الدبلوم
يتكوّن هذا الدبلوم من ست وحدات دراسية، تغطي كل منها مواضيع وجوانب رئيسية في حقل إدارة الأندية، وسيغوص المشاركون في تفاصيل المواضيع في كل وحدة دراسية من خلال سلسلة من المحاضرات التي يقدّمها مختصون وشخصيات مرموقة من المسؤولين التنفيذيين في الأندية. أما ختام الدبلوم فيكون بمثابة مشروع نهائي يُقدّمه المشاركون في حفل التخرّج.
• نموذج الأعمال المتّبع في النادي • التخطيط الاستراتيجي • التحديات في مجالي التنظيم والإدارة • مهارات القيادة والتفاوض • ملكية النادي وهيكله المالي
• اتخاذ القرارات عند ضم المواهب الجديدة • الأكاديميات الرياضية • تحليل البيانات والأداء • أساليب اللعب وهوية النادي • إدارة الفريق
• هياكل الرعاية التجارية واستراتيجيات التسويق • المسؤولية الاجتماعية للنادي والتواصل مع الجماهير • الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي • شؤون التواصل في النادي والهوية المؤسسية • العلاقات مع وسائل الإعلام • إدارة الأزمات
• تصميم الملعب ونموذج الأعمال المعمول به • إدارة الملعب • السلع الخاصة بالنادي والاستراتيجيات التجارية • التذاكر • الموارد البشرية في أندية كرة القدم • إدارة الفعاليات
• انتقال اللاعبين • نظام مطابقة الانتقالات والإجراءات التأديبية • حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية • تراخيص الأندية • حماية البيانات
• البيانات المالية • ميزانية النادي • اللعب المالي النظيف • التدفق النقدي والإجراءات ذات الصلة
مدة البرنامج ونمطه
مدة البرنامج
يمتد الدبلوم لـ18 شهراً، وتنطلق النسخة الثالثة منه في مايو/أيار 2024 وتستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
النمط
يتبنّى الدبلوم نمطاً هجيناً يجمع بين حصص عبر الإنترنت تجري كل شهر، وجلسات حضورية تُعقد في مختلف أرجاء العالم، وتشمل محاضرات ومباريات كرة قدم وزيارات لأندية وأنشطة تشبيك العلاقات وأنشطة ترفيهية.
المجلس الأكاديمي
قائمة المتحدثين
كيفية التسجيل
تقديم الطلبات
انتهت مهلة تقديم الطلبات بتاريخ 29 فبراير/شباط 2024.
سيقوم المجلس الأكاديمي بمراجعة كافة الطلبات واختيار عدد أقصى يبلغ 40 مشاركاً، وذلك بحلول 15 مارس/آذار 2024.