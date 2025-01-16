تطوير كرة القدم
تطوير كرة القدم
للاتحادات الأعضاء
للأندية
للاعبين واللاعبات
للمدربين والمدربات
مبادرات تطوير كرة قدم السيدات
مبادرات التثقيف والتوعية
كُتيبات وقواعد بيانات
Informes
برنامج FIFA لتخصيص الأرباح للأندية
برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية
دبلوم FIFA لإدارة الأندية
دبلوم FIFA لإدارة الأندية
مؤتمر FIFA لكرة القدم الاحترافية
دبلوم إدارة الأندية - النسخة الأولى
دبلوم FIFA لإدارة الأندية - النسخة الثانية
دبلوم إدارة الأندية - النسخة الأولى
دبلوم FIFA لإدارة الأندية - النسخة الثانية
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