تشكل الأبحاث والتعليم والتوعية عوامل رئيسية في الوقاية من الإصابات التي تمثل أحد أهم أهدافنا. يعقد FIFA كل عام مجموعة من الدورات وورش العمل الطبية بما في ذلك دورات عن طب الطوارئ في البطولات وبالتعاون مع الاتحادات الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نروج أيضاً للتوعية بالمشروعات والحملات والتي من بينها دبلومة FIFA في طب كرة القدم. ومن خلال التعلم والبحث وحملات التوعية بموضوعات مثل الأزمات القلبية المفاجئة فنحن نسعى باستمرار إلى الوقاية من الإصابات ومشاركة ما نعرفه عن طب كرة القدم.