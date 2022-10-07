يُعتبر "قسم الوكلاء" جزءاً أساسياً من "الشعبة التنظيمية الفرعية لكرة القدم"، وهو مسؤول بشكل رئيسي عن قيادة مشروع FIFA الاستراتيجي الذي يهدف لإعادة تنظيم قطاع وكلاء كرة القدم بما يتماشى مع الاستراتيجية المحورية التي وضعها FIFA والتي تتمثل في أهداف FIFA الإستراتيجية 2024-27. انطلق المشروع أواخر عام 2017 بعملية تشاورية مع الاتحادات الوطنية والجهات الفاعلة ومنظمات الوكلاء، وقد تم تطبيقه بموجب المصادقة على لوائح FIFA الجديدة لوكلاء كرة القدم. يضطلع "قسم الوكلاء" بإدارة الإجراءات المتعلقة بالمنازعات التي يكون وكلاء كرة القدم طرفاً فيها، وذلك من خلال غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم، والإجراءات المتعلقة بطلبات الحصول على ترخيص ليصبح المتقدِّم وكيل كرة قدم حاصل على ترخيص FIFA.