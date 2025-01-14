أحدث أخبار الوكلاء

FIFA launches second edition of Executive Programme in Football Agency
الوكلاء
FIFA يطلق النسخة الثانية من برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم
١٤ يناير ٢٠٢٥
FIFA’s Football Agents Report 2024
الوكلاء
FIFA ينشر التقرير السنوي لعام 2024 عن وكلاء كرة القدم
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - MAY 31: A general aerial view of downtown including the Kaseya Center on May 31, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Cliff Hawkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
القانوني
ميامي تستضيف النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في فبراير/شباط 2025
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 15: The FIFA Agent Working Group Meeting on December 15, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
الوكلاء
مجموعة عمل وكلاء كرة القدم تعقد ثاني اجتماعاتها
١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
Football Agents in International Transfer Report - November 2023
الوكلاء
إنفاق مبالغ قياسية على خدمات الوكلاء عام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
Mount Fuji, Japan
القانوني
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 ستُعقد في طوكيو في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2024
١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
LA PLATA, ARGENTINA - MAY 22: during the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 Group E match between England and Tunisia at Estadio Unico Diego Armando Maradona on May 22, 2023 in La Plata, Argentina. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوكلاء
تسجيل 10383 مرشّحاً لإجراء اختبار FIFA الثاني لوكلاء كرة القدم
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 25: A group photo including FIFA President Gianni Infantino and attendees during the FAWG Meeting at HoF, Home of FIFA on May 25, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الوكلاء
مجموعة عمل وكلاء كرة القدم تعقد أولى اجتماعاتها بمقر FIFA
٢٦ مايو ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 25: A view of a FIFA corner flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 25, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الوكلاء
52 في المئة من المرشحين يجتازون اختبار وكلاء كرة القدم FIFA
٢٧ أبريل ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 25: FIFA Institutional Imagery at the Home of FIFA on May 25, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
الوكلاء
FIFA يستقبل 6586 طلب مشاركة في أول اختبار لوكلاء كرة القدم
١١ أبريل ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 8: A view of The FIFA Logo at HoF, Home of FIFA on July 08, 2022 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الوكلاء
FIFA يعقد مؤتمراً مفتوحاً عبر الإنترنت حول لوائح وكلاء كرة القدم
٨ مارس ٢٠٢٣
FIFA Football Law Annual Review 2023
القانوني
اختتام النسخة الخامسة من المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم في مكسيكو سيتي
٤ مارس ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 03: A general view of the entrance to the FIFA headquarters on December 3, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)
الوكلاء
FIFA يؤسس فريق عمل خاص بوكلاء كرة القدم
٦ فبراير ٢٠٢٣
MEXICO CITY, MEXICO - MAY 30: Aerial view of Azteca stadium prior the Final second leg match between Cruz Azul and Santos Laguna as part of the Torneo Guard1anes 2021 Liga MX at Azteca Stadium on May 30, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
القانوني
مكسيكو سيتي تستضيف ملتقى المراجعة السنوية لقانون كرة القدم في مارس/آذار 2023
٩ يناير ٢٠٢٣
FIFA Football Agent Regulations
الوكلاء
لوائح وكلاء كرة القدم FIFA الجديدة تدخل حيّز التنفيذ
٦ يناير ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - DECEMBER 16: A general view during the FIFA Council Meeting on December 16, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Stephen McCarthy/FIFA)
مجلس FIFA
بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ تحظى بالإشادة على "قوتها الفريدة على التوحيد"
١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of FIFA branded pen during the FIFA Talent Development Scheme Knowledge Exchange Workshop aside the FIFA U-20 Women's World Cup 2022 at Hilton Garden Inn on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
القانوني
انطلاق النسخة الأولى من البرنامج التنفيذي للوكلاء في كرة القدم
١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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