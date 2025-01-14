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أحدث أخبار الوكلاء
أحدث أخبار الوكلاء
الوكلاء
FIFA يطلق النسخة الثانية من برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم
١٤ يناير ٢٠٢٥
الوكلاء
FIFA ينشر التقرير السنوي لعام 2024 عن وكلاء كرة القدم
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
القانوني
ميامي تستضيف النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في فبراير/شباط 2025
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الوكلاء
مجموعة عمل وكلاء كرة القدم تعقد ثاني اجتماعاتها
١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
الوكلاء
إنفاق مبالغ قياسية على خدمات الوكلاء عام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
القانوني
المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 ستُعقد في طوكيو في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2024
١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
الوكلاء
تسجيل 10383 مرشّحاً لإجراء اختبار FIFA الثاني لوكلاء كرة القدم
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
الوكلاء
مجموعة عمل وكلاء كرة القدم تعقد أولى اجتماعاتها بمقر FIFA
٢٦ مايو ٢٠٢٣
الوكلاء
52 في المئة من المرشحين يجتازون اختبار وكلاء كرة القدم FIFA
٢٧ أبريل ٢٠٢٣
الوكلاء
FIFA يستقبل 6586 طلب مشاركة في أول اختبار لوكلاء كرة القدم
١١ أبريل ٢٠٢٣
الوكلاء
FIFA يعقد مؤتمراً مفتوحاً عبر الإنترنت حول لوائح وكلاء كرة القدم
٨ مارس ٢٠٢٣
القانوني
اختتام النسخة الخامسة من المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم في مكسيكو سيتي
٤ مارس ٢٠٢٣
الوكلاء
FIFA يؤسس فريق عمل خاص بوكلاء كرة القدم
٦ فبراير ٢٠٢٣
القانوني
مكسيكو سيتي تستضيف ملتقى المراجعة السنوية لقانون كرة القدم في مارس/آذار 2023
٩ يناير ٢٠٢٣
الوكلاء
لوائح وكلاء كرة القدم FIFA الجديدة تدخل حيّز التنفيذ
٦ يناير ٢٠٢٣
مجلس FIFA
بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ تحظى بالإشادة على "قوتها الفريدة على التوحيد"
١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
القانوني
انطلاق النسخة الأولى من البرنامج التنفيذي للوكلاء في كرة القدم
١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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