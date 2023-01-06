مسار الامتحان

بالنسبة إلى غير المعفيين من إجراء اختبار FIFA لوكلاء كرة القدم، فإن الخطوة الأولى للحصول على ترخيص وكيل كرة قدم هي إرسال طلب عبر منصة FIFA للوكلاء. يجب أن يُلبي صاحب الطلب بعض متطلبات الأهلية للحصول على ترخيص. اضغط على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم لكي تحصل على المزيد من المعلومات. في حال كان طلبك ناجحاً، سيتم توجيه الدعوة لك للخضوع لامتحان FIFA للوائح كرة القدم. يستمر الاختبار 60 دقيقة ويتكون من عشرين سؤالاً متعدد الاختيارات مصممًا لاختبار معرفتك بلوائح FIFA ونظام انتقالات كرة القدم. علامة النجاح هي 75%. سيتعين عليك إحضار الكمبيوتر المحمول الخاص بك وتوفير اتصال بالإنترنت الخاص بك لإجراء الاختبار.