الرسوم الإجرائية لمثل هذه المنازعات ستكون مجانية. ستكون غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم مسؤولة عن التعامل مع أية منازعات بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في كل ما له علاقة باتفاقيات التمثيل التي قدّمها وكيل كرة قدم أو عملاء في التاريخ المشار إليه أو بعده. كافة المنازعات الأخرى ستبقى خاضعة لكيانات تسوية النزاعات التابعة للاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA. تكون غرفة الوكلاء مكونة من: أ) رئيس ونائب رئيس؛ ب) العدد الضروري من الأعضاء والذي يُحدده مجلس FIFA، والمعينين بناء على اقتراح من الاتحادات الوطنية والقارية واللاعبين والأندية والدوريات ووكلاء كرة القدم.