تأسست إدارة كرة القدم الاحترافية في عام 2016 لإدارة قنوات الاتصال المختلفة مع الجهات المعنية الرئيسية بكرة القدم، بما في ذلك الأندية واللاعبين والدوريات. وتعمل الإدارة بصفة أمانة للجنة الجهات المعنية بكرة القدم، وهي هيئة استشارية تقدم المشورة لمجلس FIFA في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بكرة القدم، ولا سيما هيكل اللعبة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بكرة القدم حول العالم. علاوة على ذلك، تتولى الإدارة مسؤولية وضع المشاريع التي تهدف إلى إضفاء طابع الاحترافية على رياضة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ترخيص الأندية والبرامج المخصصة للدوريات والأندية. وتماشياً مع رؤية FIFA الشاملة، تعمل إدارة كرة القدم الاحترافية كذلك على مشاريع تهدف إلى جعل كرة القدم رياضة عالمية من خلال إنشاء منظومة تتيح الفرصة أمام عدد أكبر من الأندية واللاعبين للمنافسة على أعلى المستويات.