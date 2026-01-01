الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA FIFA-Strasse 20 زيوريخ 80444 سويسرا

يسر الاتحاد الدولي لكرة القدم ("FIFA"، "نحن We"، "لدينا Our") أن يزودك بمواقعه الإلكترونية ("مواقع FIFA الإلكترونية FIFA Websites'') وتطبيقاته ("تطبيقات FIFA Apps") ومنصات التذاكر ("منصات تذاكر FIFA Ticketing Platform") والخدمات الرقمية الأخرى والمحتوى والبرامج ("الخدمات Services") (يشار إليها لاحقا باسم "منصات FIFA الرقمية FIFA Digital Platforms")، تنطبق شروط الخدمات التالية وكل المستندات المشار إليها هنا ("الشروط Terms'') على جميع منصات FIFA الرقمية، ما لم تذكر بشكل مختلف يتعلق بمنصات FIFA معينة.

1. قبول الشروط 1.1 إنك تُعتبر موافقا على الالتزام بهذه الشروط التي تقر بقراءتك وفهمك لها بمجرد وصولك أو تنزيلك أو تثبيتك أو استخدامك لمنصات FIFA الرقمية، سواء أسجلت حسابا فيها كمستخدم أم لم تفعل ("المستخدم User "، أنت You"، نفسك Yourself"، الخاص بك Your").

2.1 إننا نملك حق تغيير هذه الشروط أو تعديلها أو تحويرها في أي وقت حسب تقديرنا الخاص، ويجب عليك الاطلاع على هذه الشروط بانتظام لتُحيط علما بكل التغييرات وذلك من خلال هذا الرابط: https://www.fifa.com/ar/terms-of-service

3.1 باستخدامك لمنصات FIFA الرقمية فإنك توافق على استلام إشعار مناسب وبنّاء حول جميع المراجعات والتغييرات المتعلقة بنشر شروط جديدة أو منقحة على/داخل منصات FIFA الرقمية، وإن استمرار استخدام منصات FIFA الرقمية بعد إحداث تغييرات عليها أو بعد الموافقة الصريحة على الشروط الجديدة عند تسجيل الدخول إليها سيعتبر موافقة آلية عليها.

4.1 قد يخضع استخدام بعض الخدمات لشروط خاصة تتعلق بالخدمة المعنية، وباستعمالك لمثل هذه الخدمات، فإنك تعتبر موافقاً على الالتزام بالشروط السارية، وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه الشروط وأي شروط خدمات أخرى، فإن شروط الخدمات الأخرى المتعلقة بالخدمات المعنية تكون سيادية.

5.1 تحكم هذه الشروط أيضاً الوصول إلى منصة تذاكر FIFA واستخدامها والتي تشكل جزءاً من موقع FIFA الإلكتروني، ولا تنطبق هذه الشروط على شراء أو بيع أو إعادة بيع التذاكر و/أو المنتجات المتعلقة بها، وإنما تخضع هذه الأخيرة لشروط وأحكام منفصلة، وأنت تقر بأن مجرد تسجيلك أو استخدامك لمنصة تذاكر FIFA لا يعني بالضرورة توفر التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها، كما لا يعني بالضرورة أنك مؤهل لشرائها.

2. التزامات تسجيلك 1.2 يشترط التسجيل للوصول لبعض مناطق منصات FIFA الرقمية ("المناطق المحظورة Restricted Areas")، وبتسجيلك فإنك تقر وتؤكد على ما يلي: (1) أنك مؤهل لفتح حساب وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الشروط (2) أن المعلومات التي تستعملها في عملية التسجيل دقيقة وغير مضللة، ويجوز الحصول على حساب واستخدامه فقط لـ: (1) الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) سنة أو الذين بلغوا السن القانونية في بلد إقامتهم إذا كانت السن القانونية تتجاوز 18 سنة (2) الأشخاص الذين لم يصلوا إلى سن الأهلية القانوني في بلدانهم وتحصلوا على تصريح بالتسجيل من والديهم أو أوصيائهم القانونيين (3) الأشخاص الذي يتمتعون بحق وصلاحية التصرف بالنيابة عن منظمة أو هيئة معينة للوصول إلى منصات FIFA الرقمية واستخدامها.

2.2 بموجب استخدامك لهذه المناطق المحظورة فإنك تعتبر موافقاً على: (1) تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدّثة وكاملة عن نفسك كما هو مطلوب في استمارة التسجيل ("بيانات التسجيلRegistration Data ") (2) الحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها على الفور لإبقائها صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة، وإذا قدّمت -أو اشتبه FIFA لأسباب منطقية أنك قدّمت- أي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير كاملة، أو اعتبر FIFA لشبهة منطقية أنك قد فشلت في الامتثال لأي من أحكام هذه الشروط، فإن له حق تعليق أو إلغاء حسابك و/أو رفض كل استخداماتك الحالية أو المستقبلية لمنصاته الرقمية (أو لجزء منها).

3.2 يجب أن تمتلك حساباً على Google Play Store لتتمكن من استخدام تطبيقات FIFA، ويجب أن يكون مملوكاً ومُشغّلاً من طرف شركة Google Inc، أو يكون لديك هوية/معرف Apple في Apple App Store، ويجب أن يكون مملوكاً ومشغلاً من طرف شركة Apple Inc، ويحكم استعمالك لـ Google Play Store اتفاقية قانونية بينك وبين شركة Google Inc، وتتألف من شروط Google للاستخدام (والتي يمكنك العثور عليها في: http://www.google.com/accounts/TOS)، وشروط خدمة Google Play (والتي يمكنك العثور عليها في: http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html) وسياسات برنامج وأعمال Google Play (التي يمكنك العثور عليها في: https://play.google.com/about/android-developer-policies.html) (يشار إليهم فيما يلي باسم "شروط غوغل Google Terms")، ويحكم استعمالك لـ Apple App Store اتفاقية قانونية بينك وبين شركة Apple Inc، وتتألف من شروط استخدام موقع Apple (والتي يمكنك العثور عليها في: http://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html) وفي شروط ITunes Store Terms وشروط وأحكام خدمات وسائط آبل Apple Media Services Terms and Conditions (والتي يمكنك العثور عليها في: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (يشار إليهم فيما يلي باسم "شروط آبل Apple Terms").

4.2 لا يجوز لك الوصول إلى تطبيق FIFA أو استخدامه إذا كنت لا تمتثل لشروط Google أو شروط Apple، وتكون هذه الشروط سيادية في حالة وجود تعارض بينها وبين شروط Google أو شروط Apple.

3. حساب العضو وكلمة المرور والأمان 1.3 ستتلقى كلمة مرور وحساب شخصي بعد إكمالك لعملية التسجيل (كما هو موضح في الفصلين 1.2 و2.2). وتتحمل كافة المسؤولية في الحفاظ على سرية حسابك وكلمة مروره وجميع الأنشطة التي تحدث إثر استعمالك لحسابك وكلمة المرور.

2.3 وبموجب هذا فإنك تقر على: (1) إخطار FIFA فورا بأي استخدام غير مصرح به لكلمة مرورك أو حسابك وأي تجاوزات أخرى تتعلق بالأمان (2) تأكّد من تسجيل خروجك من حسابك بعد نهاية كل جلسة فإن FIFA لا يستطيع ولن يكون مسؤولاً قانونياً عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن عدم امتثالك لهذا الفصل.

3.3 يمكن لـFIFA في أي وقت ووفقاً لتقديره الخاص أن - بما في ذلك خرقك لهذه الشروط سواء بإخطار مسبق أو بدونه-: (1) توقف وصولك (سواء أكنت محظورا أم لا) إلى منصاته الرقمية كلياً أو جزئياً (2) و/أو إلغاء تنشيط/حذف أي من حساباتك وجميع البيانات والملفات المتعلقة بها بما في ذلك اسم المستخدم الخاصة بك (كما هو مبين أدناه)، ويرجى الانتباه أيضا إلى أنه يمكن - كما هو مبين أدناه- إيقاف وصولك للمحتويات في مثل هذه الحالات.

4.3 إن حق FIFA في الإنهاء الموضح في الفصل 3.3 أعلاه لن يؤثر على حقوقك والتزاماتك بعد إتمامك لمعاملة شراء تذاكر أو منتجات أخرى متعلقة بها من منصة تذاكر FIFA، وأنت تقر وتوافق بموجب هذا على أن كل الشروط والأحكام المطبقة في شراء التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها يجب أن تظل سارية المفعول رُغم ممارسة FIFA حق الإنهاء الموضح في الفصل 3.3 أعلاه.

4. الإشراف على الأطفال يستشعر FIFA أهمية سلامة وخصوصية جميع المستخدمين خاصة الذين لم يبلغوا السن القانونية في بلد إقامتهم، ولهذا السبب فإنه يجب على الأولياء/الأوصياء الذين يرغبون في السماح لأطفالهم بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية مراجعة هذه الشروط وقبولها ومساعدة أطفالهم في فتح حساباتهم على منصاتنا الرقمية والإشراف على وصولهم إليها، وبسماحك لطفلك بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط وتقر بأن طفلك سيكون قادراً على الوصول إلى جميع منصات FIFA الرقمية، والتي قد تتضمن آنيا أو مستقبلاً أدوات اتصال عامة وخاصة، بالإضافة إلى ميزات أخرى قد لا تكون مناسبة للاستخدام من قبل الأطفال الغير خاضعين للإشراف، ويرجى التذكر دائما أن منصات FIFA الرقمية مصممة لجذب جمهور عريض، وعليه فإن مسؤولية تحديد مناسبة هذه المنصات أو المحتوى (كما هو موضح أدناه) تقع على عاتقك بصفتك الوصي القانوني على طفلك، كما ستكون مسؤولاً عن جميع أفعاله.

5. الملكية الفكرية والمحتوى (1) الملكية الفكرية لـFIFA 1.5 مع مراعاة الفصلين 4.5 (مقدَّمات المستخدمين) و9.5 (محتوى الأطراف الثالثة)، فإن FIFA ومرخصيه يملكون حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصات FIFA الرقمية وجميع المعلومات والبيانات والنصوص والبرامج والموسيقى، الصوت والصورة والرسومات ومقاطع الفيديو والرسائل والموجزات المقدمة من خلال منصات FIFA الرقمية (مواد FIFA " FIFA feeds") وواجهة برمجة التطبيق ("FIFA API") وأي مادة أخرى على منصات FIFA الرقمية (والتي تسمى مجتمعة بـ "المحتوى Content").

2.5 تشمل منصات FIFA الرقمية المحتويات التالية: (1) محتوى مقدم من طرف FIFA ("محتوى FIFA ") (2) محتوى تم تحميله أو نشره أو إرساله أو تحويله بطريقة ما بواسطة مستخدمي منصات FIFA الرقمية (2) مقدَّمات المستخدمين (3) المحتوى الذي تم تحميله أو نشره أو إرساله أو تحويله بطريقة ما من قبل أطراف ثالثة بما في ذلك على شكل روابط أو مواد من وإلى المواقع أو المصادر الأخرى ("محتوى الأطراف الثالثة Third-Party Content").

3.5 لا يجوز استخدام المحتوى أو إعادة إنتاجه أو توزيعه أو نقله أو بثه أو عرضه أو بيعه أو الترخيص به أو استغلاله بأي شكل من الأشكال لأي أغراض أخرى غير الوصول إليه واستخدامه على منصات FIFA الرقمية باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفصل 2.6 أدناه، ولهذا الغرض الوحيد والحصري فإن FIFA يمنحك ترخيصاً محدوداً وقابلاً للإلغاء ومن دون حصرية للوصول إلى منصات FIFA الرقمية ويجب بشكل صارم استخدام المحتوى لغرض استعمال منصات FIFA الرقمية فقط ولأغراض غير تجارية ووفقاً لهذه الشروط، ويحتفظ FIFA و/أو المرخصون التابعون له بجميع الحقوق على منصات FIFA الرقمية إضافة للمحتوى.

4.5 أنت تحتفظ بجميع الحقوق لأي مقدَّم ترسله على منصات FIFA الرقمية، وستكون المسؤول الوحيد عما ترسله كمستخدم وتتحمل عواقب رفعه على الموقع.

5.5 تمنح منصات FIFA الرقمية في بعض الحالات إذناً غير مراقب/مصفى بالوصول إلى مقدَّمات المستخدمين، وأنت تقر وتوافق بموجب هذا على أن FIFA يعمل كمنصة فقط لملفات المستخدم المقدمة وأننا لسنا مسؤولين عن هذا المحتوى المنشور على منصات FIFA الرقمية، سواء أكان ناشئًا بموجب قوانين الملكية الفكرية أو التشهير أو الخصوصية أو الفحش أو بأي موجب آخر، فلا يستطيع FIFA ولا يلتزم بأي التزام للتحكم في ما يرسله المستخدمون، فإن ما يرسله أو يقدمه المستخدمون على منصات FIFA الرقمية يتغير بطبيعته بشكل متكرر، وقد يكون غير دقيق، وفي بعض الحالات قد يسمى بشكل خاطئ أو يحمل علامات خاطئة، ولا يتعهد FIFA ولا يضمن أبدا -تصريحا ولا تعريضا- ما يتعلق بمقدمَّات المستخدمين.

6.5 أنت تقر وتتعهد بأن المواد التي تقدمها كمستخدم: (1) لا تنتهك أي حقوق طبع ونشر أو براءة اختراع أو علامة تجارية أو سر تجاري أو حقوق ملكية أخرى أو حق دعاية أو خصوصية، بما في ذلك لا تنتهك لأي استعمال من قبل FIFA وفقا للترخيص الممنوح بموجب الفصل 7.5 (2) لا تنتهك أي قانون أو لائحة (3) ألا يكون افترائياً أو تشهيرا تجارياً (4) يجب ألا يكون فاحشا أو يحتوي على مواد إباحية (5) يجب ألا يتضمن معلومات غير كاملة أو خاطئة أو غير دقيقة عن نفسك أو معلومات عن أي شخص آخر (6) وألا يحتوي على أي فيروسات أو تروجونات أو ديدان فيروسية أو فيروسات موقوتة أو برامج إلغاء الروبوت أو اي برامج كمبيوتر أخرى تهدف إلى إتلاف أو إلحاق الضرر أو اعتراض أو مصادرة أي نظام أو بيانات أو معلومات شخصية خلسة، وأنت تقر وتتعهد شخصياً بأن لديك موافقة خطية و/أو تصريح و/أو إذن من كل شخص -يمكن التعرف عليه- تستعمل اسمه أو شكله فيما تقدمه/ترسله.

7.5 إنك تمنح FIFA ترخيصاً بالنسبة لما تقدمه أنت كمستخدم، ترخيصاً صالحاً في جميع أنحاء العالم وغير قابل للإلغاء، غير حصري، وخالي من جميع حقوق الملكية، كما أنه دائم وقابل للترخيص بإعادة استعماله أو انتاجه وتوزيعه، ويمكن إعداد أعمال مشتقة منه، وعرضه وتنفيذه لأي غرض يتعلق بمنصات FIFA الرقمية أو أعماله (وموروثاته)، بما في ذلك استعمال مقدّمات المستخدمين في الأعمال الترويجية وإعادة توزيعها كاملة أو مجزأة (والأعمال المشتقة منها) في أي/كل تنسيقات الوسائط و/أو عبر أي قناة إعلامية، وبموجب هذا فإنك تمنح أيضا لكل مستخدم لمنصات FIFA الرقمية تصريحاً غير حصري للوصول إلى تقديماتك واستخدامها من خلال منصات FIFA الرقمية.

8.5 وبموجب هذا فإنك توافق على أن FIFA ليس ملزماً بنشر ما يرسله المستخدمون سواء أكنت أنت المرسل أو كان شخص غيرك، بالإضافة إلى أنه يجوز لـFIFA وفقاً لتقديره الخاص أن يعدّل أو يزيل أو يحذف ما يرسله أو ينشره المستخدمون، كما يحق له إيقاف وصولك إلى منصاتها الرقمية دون إشعار منها، إذا كان ما قدمه المستخدم ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر أو كان لا يتوافق مع أي من احكام هذه الشروط، وبشكل أدق، فإن FIFA يحتفظ بالحق في تحديد التصميم النهائي لمنصاته الرقمية وتخطيطه ووظيفته التي قد تتضمن مراجعة أو تنسيق أو تحرير لتقديمات المستخدمين.

(3) محتويات الأطراف الثالثة 9.5 إن تعاملاتك التجارية أو مشاركتك في العروض الترويجية مع معلنين أو تجار مصنفين كأطراف ثالثة موجودة على أو من خلال منصات FIFA الرقمية، بما في ذلك الدفع مقابل السلع أو الخدمات والدفع مقابل استلامها، وأي شروط أو ضمانات أو إقرارات أخرى تربطك مع هذه الأطراف الثالثة، تكون بينك وبين هؤلاء المعلنين أو التجار فقط، وأنت توافق بموجب هذا على ما يلي: (1) لن يكون FIFA مسؤولاً ولا محاسب قانونيا عن أي خسارة أو ضرر مهما كان نوعه قد يحدث لك نتيجة لتعاملاتك هذه أو نتيجة لوجود هؤلاء المعلنين أو التجار على منصاتها الرقمية (2) كما أنها لن يكون مسؤولاً عن أي طلبات قدمتها عندهم وعن أي مواصفات منتج أو توفره من عدمه على منصات FIFA الرقمية (بما في ذلك متاجر الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر) وأن كل تعاملاتك تخضع لتأكدك منها قبل الولوج فيها، كما تخضع لشروط وأحكام المعلن أو التاجر المعني، ولتجنب الشك، فإن هذه المنتجات لا تشمل التذاكر وما يتعلق بها من السلع أو الخدمات التي يتيحها FIFA أو من ينوب عنه على موقعه في مواقعه الإلكترونية.

10.5 لا يتحكم FIFA في محتويات الأطراف الثالثة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات، الروابط والمواد الموجهة من أو إلى المواقع أو المصادر، وأنت تقر وتوافق بموجب هذا على أن FIFA ليس مسؤولاً عن توفر مواقع أو موارد خارجية، ولا يصادق عليها، كما أنه ليس مسؤولاً ولا محاسَباً قانونيا على أي محتوى خاص بطرف ثالث متاح على هذه المواقع أو الموارد، وأنت تقر وتوافق أيضاً على أن FIFA لن يكون مسؤولا مباشراً أو غير مباشر ولا محاسَباً قانونياً عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناتجة بسبب استخدام أو الاعتماد على محتوى أو سلع خاصة بطرف ثالث، أو بسبب خدمات أو مواد أخرى متاحة على/من خلال واجهات برمجة تطبيقات، الروابط أو المواد الموجهة من أو إلى المواقع أو المصادر.

6. ربط واستخدام منصات FIFA الرقمية والمحتوى الخاص بـFIFA 1.6 إذا أردت إنشاء رابط لأي من منصات FIFA الرقمية، فإنك توافق صراحة على: (1) عدم تضمين أي من منصات FIFA الرقمية في إطار موقع ويب آخر (2) عدم إنشاء أي ترابط بين طرف ثالث وأي من منصات FIFA الرقمية (3) أن تنسب منصات FIFA الرقمية التي تشير إليها في رابطك إلى الإتحاد الدولي (4) أن تضمن بأن الرابط لا يشير صراحة ولا ضمنا إلى أن FIFA يوافق أو يرعى أو يرتبط أو يصادق على نشاط أي موقع إلكتروني آخر أو شركة أخرى، أو مصدر أو كيان آخر، كما يجب عليك ألا تقدم FIFA أو أنشطته بطريقة خاطئة أو مضللة، افترائية أو مهينة أو تضر بسمعته أو تستغله.

2.6 لا يُسمح لك باستخدام أي محتوى أو أسماء أو شعارات أو صور أو علامات تجارية خاصة بـFIFA أو بأي طرف ثالث ما لم يتم الاتفاق كتابياً بشكل منفصل ومسبق مع صاحب الحقوق المعني، يجب إرسال طلبات استخدام علامات FIFA (انظر الفصل السابع أدناه) إلى www.fifadigitalarchive.com.

3.6 يحتفظ FIFA بحق مطالبتك في أي وقت بإزالة أي رابط لمنصاته الرقمية.

4.6 إذا أردت استعمال أو عرض أي من محتويات FIFA على موقعك الإلكتروني: أ‌) يمنحك FIFA ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل وخال من حقوق الملكية ولتستعمله للأغراض غير تجارية فقط ووفقًا لهذه الشروط. ب‌) أنت توافق صراحة على: (1) أن تضمن بأن استعمالك لمحتوى FIFA لا يشير صراحة ولا ضمناً إلى أن FIFA يوافق أو يرعى أو يرتبط أو يصادق على نشاط أي موقع إلكتروني آخر أو شركة أخرى، أو مصدر أو كيان أو محتوى آخر، كما يجب عليك ألا تقدم FIFA أو أنشطته بطريقة خاطئة أو مضللة، افترائية أو مهينة أو تضر بسمعته أو تستغله، (2) أن تنسب محتوى FIFA الذي تستعمله إليه وذلك لتجنب الشبهة والاختلاس. ت‌) يجب عليك متى أمكنك ذلك أن تنشئ رابطاً تشعبياً يحيل إلى محتوى FIFA أو إلى أحد موادها.

6.5 أنت تقر بأنه لا يُسمح لك باستخدام أي منطقة في منصات FIFA الرقمية لأي غرض تجاري (إما مباشرة داخل منصات FIFA الرقمية أو عن طريق الروابط التشعبية من مواقع أخرى) ما لم تحصل على موافقة خطية مسبقة من FIFA، كأن تبيع أو تعرض للبيع أي تذاكر أو منتجات أو خدمات متعلقة به أو أي بضائع أو خدمات أخرى (باستثناء استخدام منصة FIFA الرسمية لإعادة بيع التذاكر التي اشتريتها مسبقا).

6.6 أنت تقر بأنه لا يجوز لك استخدام أي روبوتات أو عناكب أو برامج آلية أخرى أو عمليات يدوية أثناء استخدامك لمنصات FIFA الرقمية من أجل التلاعب بوظائفه أو التحايل عليه، لا سيما فيما يتعلق بتوفر وشراء وبيع وإعادة بيع التذاكر أو المنتجات المتعلقة به.

7 علامات FIFA إن FIFA وشعار FIFA وشعارات وتمائم أحداث FIFA وشعارات FIFA الأخرى وعلامات أحداث FIFA وأسماء المنتجات والخدمات هي علامات تجارية ومواد محمية بحقوق الطبع والنشر للـFIFA ("علامات FIFA")، وبغض النظر عن الحق الممنوح لك بموجب الفصلين 3.5 و4.4.6 لاستخدام محتوى FIFA (والذي قد يتضمن بعض علامات FIFA)، فإنك توافق على عدم عرض أو استعمال علامات FIFA أو محتوى FIFA أو أي ملكية فكرية أخرى تملكها أو تديرها FIFA بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة خطية مسبقة منها.

8 انتهاكات حقوق النشر يحترم FIFA الملكية الفكرية للآخرين، وإذا كنت تعتقد أن أيا من حقوق ملكيتك الفكرية قد انتهكت على منصات FIFA الرقمية، فيرجى منك تزويد FIFA بالمعلومات التالية: الاسم واللقب والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ونوع الانتهاك ونطاق الانتهاك (التاريخ والوقت وما إلى ذلك)، عبر نموذج التواصل www.inside.fifa.com/ar/organisation/contact-fifa.

9 التعديلات والانقطاعات 1.9 يحتفظ FIFA بحق تعديل أو إيقاف منصاته الرقمية وخدماته ومحتواه (أو أي جزء منها) في أي وقت شاء وبشكل مؤقت أو دائم وبدون أي إشعار، وأنت توافق بموجب هذا على أن FIFA لن يكون مسؤولاً تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تعليق أو إيقاف لمنصاته الرقمية أو خدماته أو محتواه، وعلى الرغم من أن FIFA سيحرص بعقلانية على ضمان تحديث منصاته الرقمية وخدماته ومحتوياته إلا أنه قد يتجاوزها الزمن ولا يلتزم FIFA بتحديثها. ولن يؤثر حق FIFA في تعديل وتعليق وإيقاف منصاتها الرقمية على حقوقك والتزاماتك بعد إتمامك لمعاملة شراء تذاكر أو أي منتجات أخرى متعلقة بها من منصة تذاكر FIFA.

10 سياسات حماية البيانات إنك توافق على استخدام FIFA لبياناتك بمجرد وصولك إلى منصاتها الرقمية أو استخدامها أو إرسالك لمعلوماتك الشخصية إليه، وذلك وفقاً لسياسات حماية بيانات FIFA المنصوص عليها في ("سياسات حماية البيانات").

11 التنازلات 1.11 إنك تتحمل مسؤوليتك لوحدك في حال وصولك إلى منصات FIFA الرقمية واستخدمتها، فإنه يتم توفير منصات FIFA الرقمية والخدمات والمحتوى (كتقديمات المستخدمين أو محتويات الأطراف الثالثة على سبيل المثال لا الحصر) على مبدأ "كما هي" و "كما هو متاح"، ويتخلى FIFA صراحة عن أي مسؤولية وأنت تتنازل عن جميع الضمانات المتعلقة بها مهما كان نوعها سواء أكانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق والملاءمة لجهة معينة وعدم انتهاك حقوق الأطراف الثالثة.

2.11 لا يقدم FIFA أي ضمان أو إقرار بما يلي: (1) أن تلبي أنظمة FIFA والخدمات والمحتويات الرقمية كل متطلباتك (2) أن أنظمة FIFA الرقمية والخدمات والمحتويات ستكون متوفرة بلا انقطاع وفي أي وقت وأن تكون آمنة وخالية من الأخطاء (3) ستكون النتائج التي يمكن الحصول عليها من استخدام منصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتوياتها دقيقة أو موثوقة (4) أن تلبي جودة المنتجات أو الخدمات أو المعلومات أو المواد الأخرى التي تم شراؤها أو الحصول عليها أو المتاحة لك من خلال منصات FIFA الرقمية أو الخدمات أو المحتوى ستلبي توقعاتك (5) سيتم تصحيح كل الأخطاء الموجودة في المحتوى.

3.11 إن تنزيل أو تحصيل أي مادة من خلال استخدام منصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتوياتها يقع وفقاً لتقديرك ومخاطرك الخاصة، وستتحمل وحدك المسؤولية الناجمة عن أي ضرر يلحق بنظام الكمبيوتر أو فقدانك للبيانات الناتج عن تنزيل مادة من هذا القبيل.

4.11 إن التعليقات والمواد الأخرى التي ينشرها FIFA على منصاته الرقمية وخدماتها ومحتوياتها لا تعتبر نصائحاً موثوقة إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بشراء أو بيع أو إعادة بيع التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها، ولا ينشأ أي ضمان أو التزام آخر غير منصوص عليه صراحة في الشروط بمجرد حصولك على معلومات شفهية أو كتابية من FIFA أو من منصاته الرقمية أو خدماته أو محتوياته، باستثناء المعلومات المرتبطة مباشرة بشراء أو بيع أو إعادة بيع التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها (وفقاً للشروط والأحكام المطبقة)، وتتخلى FIFA عن جميع المسؤوليات بما فيها القانونية التي تنشأ عن معلومات موضوعة على مثل هذه المواد من قبل زائر ما لمنصات FIFA الرقمية أو من قبل شخص قد يكون أُعلم بخدماته أو بمحتوياته.

12 التعويض أنت توافق بموجب ما سبق على تعويض وإبقاء FIFA والفروع والمؤسسات التابعة له والمرخِّصين والمرخص لهم والإداريين والوكلاء والعلامات التجارية المشتركة والشركاء الآخرين والموظفين بعيدين عن كل ضرر وعن جميع الالتزامات والخسائر والأضرار والمطالبات والعقوبات والغرامات والتكاليف والنفقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسوم القانونية المعقولة التي قد تنشأ فيما يتعلق بما يلي: (1) استخدامك لمنصات أو خدمات أو محتوى FIFA الرقمي والوصول إليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي مقدم مستخدم أو محتوى طرف ثالث، اتصالك بمنصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها (2) عدم امتثالك لأي شرط من الشروط أو (3) أي مطالبة من قبل طرف ثالث يدّعي بأن تقديماتك كمستخدم أو استعمالاتك لمنصات أو خدمات أو محتوى FIFA الرقمي ينتهك ملكية فكرية أو حقوق ملكية أو خصوصية أخرى لهذا الطرف الثالث أو إذا سببت ضررا ما لطرف ثالث.

13 الحد من المسؤولية القانونية 1.13 أنت تقر وتوافق صراحة على أن FIFA لن تكون مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو عن حسن النية، الاستخدام، البيانات أو الخسائر الأخرى الغير ملموسة (حتى ولو تم إخطار FIFA بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار) وبغض النظر عن شكل الإجراء، سواء أكان في العقد أو لا أو بسبب التقصير في المسؤولية أو الصرامة في تطبيقها أو غير ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل ما يتعلق بما يلي: (1) استخدام أو عدم القدرة على استخدام منصات أو خدمات أو محتوى FIFA الرقمي (2) تكلفة شراء السلع والخدمات البديلة المتكبدة نتيجة سلع أو بيانات أو معلومات أو خدمات تم شراؤها أو الحصول عليها أو استلامها في رسائل أو كنتيجة للمعاملات التي تم الدخول فيها عبر منصات FIFA الرقمية (3) الوصول أو التغيير الغير مصرح به إلى عمليات نقل بياناتك (4) بيانات أو سلوك أي طرف ثالث على منصات أو خدمات أو محتوى FIFA الرقمي (5) تأثير منصات أو خدمات FIFA الرقمية أو محتواها أو محتوى أو مواد مرتبطة بمنصات FIFA الرقمية أو بخدماتها أو بمحتواها أو منشورة عليها أو (6) أي مسألة أخرى تتعلق بمنصات أو خدمات أو محتويات FIFA الرقمية.

2.13 أنت توافق على أنه - وبغض النظر عن كل اللوائح والقوانين المخالفة - يجب رفع أي دعوى أو سبب دعوى ينشأ عن/يتعلق باستخدام منصات أو خدمات FIFA الرقمية أو بمحتواها خلال عام واحد (1) ابتداءاً من تاريخ الادّعاء أو تاريخ حدوث سبب الدعوى.

14 الاستثناءات والقيود لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء بعض الضمانات أو تحديد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، وعليه فإن بعض القيود المذكورة أعلاه تحت الفصلين 12 و13 قد لا تنطبق عليك، رغم أنها تنطبق إلى أقصى حد يسمح به القانون. لن يؤثر أي شيء في هذه الشروط على الحقوق القانونية لأي مستهلك أو يستثني أو يقيد أي مسؤولية عن وفاة أو إصابة شخص نتيجة الإهمال أو الاحتيال من قبل FIFA أو أي مسؤوليات قانونية أخرى (على سبيل المثال عن الإهمال المتعمد أو الجسيم)، والتي لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.

15 معلومات عامة 1.15 تسود أحكام هذه الشروط في حالة تعارضها مع أحكام شروط خدمة طرف ثالث على منصات FIFA الرقمية.

2.15 لا يعني فشل FIFA في ممارسة أو تطبيق أي حق أو حكم من هذه الشروط تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.

3.15 إذا تبين أن أي بند من البنود غير صالح، فإن الطرفان يتفقان على التفعيل العملي الأقصى لنواياهما، (على النحو المبين في الحكم)، وتظل الأحكام الأخرى للشروط سارية المفعول وبكامل التأثير، وضعت عناوين الفصول في الشروط للتسهيل فقط وليس لها أي أثير قانوني أو تعاقدي.

4.15 لا يجوز لك بموجب هذه الشروط أن تتنازل أو تنقل أيا من حقوقك أو التزاماتك، أو أن تتعاقد مع غيرك ليؤدي عنك التزاماتك، ويجوز لـFIFA بموجب هذه الشروط أن تتنازل أو تنقل أي حق أو التزام، وأن تتعاقد مع طرف ثالث لأداء أي من التزاماتها في أي وقت وبدون الحاجة لموافقتك.

5.15 تخضع الشروط والعلاقة الموجودة بينك وبين FIFA للقوانين السويسرية، ويتم حل جميع النزاعات المتعلقة بهذه الشروط في المحكمة التجارية (Handelsgericht) في زيوريخ.

6.15 تمت صياغة هذه الشروط باللغة الإنجليزية ثم ترجمت إلى لغات أخرى، وفي حالة وجود اختلاف بين النص المترجم والنص الإنجليزي، فإنه يتم اعتماد النسخة الإنجليزية لرفع اللبس عن المعنى.