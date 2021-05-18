التقارير والوثائق

يتضمّن هذا القسم وثائق FIFA الرسمية القابلة للتحميل بصيغة PDF. بدءاً من التقارير المالية المؤرشفة وحتى التعاميم المنشورة، إلى جانب قوانين اللعبة واللوائح الخاصة بكل بطولة من بطولات FIFA والتقارير الفنية وحتى اللوائح الأمنية. تم تجميع جميع ملفات PDF المنشورة على موقع FIFA.com وتنظيمها لتسهيل الوصول إليها.