كرة القدم للسيدات

تسريع نمو كرة القدم للسيدات

تعد كرة القدم للسيدات أكبر فرصة لنمو كرة القدم في الوقت الحالي، وتشكل دائماً أولوية قصوى بالنسبة إلى FIFA. فعلى الرغم من أن اللعبة قد نمت بشكل كبير على جميع المستويات، إلا أن الشغف والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة توفر إمكانات هائلة يمكن استغلالها. يستثمر FIFA في التمويل المخصص والموارد البشرية وبرامج التنمية المبتكرة والمصممة خصيصاً لوضع كرة القدم للسيدات في الواجهة، حيث ينبغي أن تتواجد.

أضواء على كرة القدم للسيدات

CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Pamela Conti (L) and Tom Sermanni during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
٨ مارس ٢٠٢٤
المزيد
WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 21: Referee Casey Reibelt in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Costa Rica at Wellington Regional Stadium on July 21, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها
Boca Juniors celebrates after wining the Copa Federal Femenina of Argentina. Photo: courtesy of AFA Desarrollo
برنامج FIFA Forward
الكأس الفيدرالية للسيدات، علامة فارقة أخرى في تطور الرياضة في الأرجنتين
Spain's coach Montserrat Tome reacts during the UEFA Women's Nations League group A4 football match between Spain and Italy at the Pasaron Municipal Stadium in Pontevedra. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) (Photo by MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مونتسي تومي: "يجب الحفاظ على الطموح والتسلح بعقلية الفوز والتحلي بالتواضع"
New Zealand have qualified for the Paris Olympics with a 11 - 1 win over Solomon Islands. Women's Olympic Football Tournament, Oceania Qualifier Final, Solomon Islands v New Zealand, FFS Football Stadium Apia, Samoa, Monday 19 February 2024. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
كرة القدم للسيدات
الاستثمار يدفع زخم كرة القدم للسيدات عبر المحيط الهادئ
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Iraia Iturregi during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
إيرايا إيتوريجي: "أُشجِّع بشدة على المشاركة في برنامج توجيه مدربات كرة القدم"
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 31: Michelle Alozie of Nigeria runs with the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Ireland and Nigeria at Brisbane Stadium on July 31, 2023 in Brisbane, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
أسرع وأكثر إحكاما وأداء أفضل لحراسة مرمى: كأس العالم للسيدات FIFA تعكس ارتفاعًا هائلاً في المعايير الفنية

مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات 2023

توحد قادة عالم كرة القدم والأعمال والمجتمع لمناقشة تطوير كرة القدم للسيدات العالمية. انعقد مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في 18-19 أغسطس 2023

اكتشف المزيد
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Dr. Georgie Bruinvels during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
تركيز على صحة لاعبات كرة القدم وسلامتهن
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 19: Christine Holgate, Team Global Express during Pillar 4: Communicate & Commercialise - The Cultural Movement of Womens Football: The Investors panel as part of the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 19, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
كريستين هولغيت: "نحن بحاجة للاستثمار في السيدات"
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Dominican Republic Football Association President Ruben Garcia during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
جمهورية الدومينيكان تخطو خطوات عملاقة
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
BHUBANESWAR, INDIA - OCTOBER 14: Fans enjoy the atmosphere during the FIFA U-17 Women's World Cup 2022 Group A match between India and Morocco at Kalinga Stadium on October 14, 2022 in Bhubaneswar, India. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
"إنه ليس تحديًا، بل فرصة" - الهند تهدف إلى تعزيز كرة القدم النسائية
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Carlos Valenzuela during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
تسريع وتيرة تطوير "Liga MX Femenil" والهدف العودة إلى كأس العالم للسيدات FIFA
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
المزيد
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Kara Nortman - Co-Founder Angel City FC (L) and Julie Uhrman - Co-Founder & President Angel City FC during Pillar 3: Govern & Lead - Success Story: Angel City FC in Focus as part of the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
إينجل سيتي: أكثر من مجرد نادي كرة قدم
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Kylie Bates during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
كايلي بيتس: "نحن بحاجة إلى بناء مساحات آمنة ينتمي إليها الجميع"
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 19: UEFA Head Of Women's Football Nadine Kessler during Pillar 5: Showcase The Game - FIFA Womens World Cup Focus: A Tournament of Firsts panel as part of the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 19, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
نادين كيسلر: كل هذا العمل الشاق أتى بثماره
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 19: Moderator Ian Wright OBE (L) with Panellists FIFA Legend Carli Lloyd, Paralympian Ellie Cole OAM and FIFA Legend Briana Scurry during Pillar 4: Communicate & Commercialise - Role Models Rising panel as part of the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 19, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مؤتمر FIFA لكرة قدم السيدات يُلهم أسرة كرة القدم العالمية لبلوغ آفاق جديدة
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 19: FIFA Chief Women's Football Officer Sarai Bareman delivers keynote speech - Positive Impact of the FIFA Women's World Cup during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 19, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مديرة قسم كرة قدم السيدات: حصلت اللاعبات أخيراً على التكريم الذي يليق بهن
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: FIFA President Gianni Infantino speaks on stage during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يشيد بالقدرة التحويلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
اكتشف المزيد

كأس العالم للسيدات FIFA

Spain's coach Montserrat Tome reacts during the UEFA Women's Nations League group A4 football match between Spain and Italy at the Pasaron Municipal Stadium in Pontevedra. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) (Photo by MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مونتسي تومي: "يجب الحفاظ على الطموح والتسلح بعقلية الفوز والتحلي بالتواضع"
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 31: Michelle Alozie of Nigeria runs with the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Ireland and Nigeria at Brisbane Stadium on July 31, 2023 in Brisbane, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
أسرع وأكثر إحكاما وأداء أفضل لحراسة مرمى: كأس العالم للسيدات FIFA تعكس ارتفاعًا هائلاً في المعايير الفنية
٩ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A group photo during an Integrity Task Force Meeting at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
النزاهة
FIFA يؤكد على التزامه بالنزاهة في كرة القدم
٨ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: Panama women's national football team Head Coach Ignacio Quintana poses for a portrait during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"
٣١ يناير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
٢٦ يناير ٢٠٢٤
المزيد
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: (L-R) FIFA Senior Technical Development Manager Belinda Wilson, Japan women's national football team Head Coach Futoshi Ikeda and Blanca Romero during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
منتدى مدربي ومدربات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™: فرصة تعليمية هائلة
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: A group photo during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو في منتدى المدربي والمدربات: كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ فتح عيون العالم
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Ivana Andres of Spain and teammates celebrate with the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Olga Carmona of Spain poses with the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 trophy after victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
2023، عام استثنائي لمسابقات وفعاليات FIFA
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA Chief Women's Football Officer Sarai Bareman during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
ساراي بيرمان تشجع قادة كرة القدم على الاستلهام من التجربة المغربية والاستثمار في كرة قدم السيدات
آخر الأخبار والمستجدات كرة القدم للسيدات
تقارير كرة القدم للسيدات
إضاءات على مشروع FIFA المعني بصحة المرأة

شهدت كرة قدم السيدات تطوراً هائلاً على مدى العقد الماضي، وزادت الضغوط الملقاة على كاهل اللاعبات، سواء داخل أرضية اللعب أو خارجها، ولذلك من المهم توسيع نطاق الدعم المقدَّم للاعبات.

طالع المزيد
تقرير قياس الأداء من FIFA - كرة القدم للسيدات (الطبعة الثالثة)

كشف FIFA عن النسخة الثالثة من تقرير "تحديد الوتيرة" وهو التقرير العالمي الوحيد الذي يقيس أداء كرة القدم للسيدات والذي يقدم رؤى لا مثيل لها حول العوامل التي تؤدي إلى النجاح في أندية وبطولات كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم.

طالع المزيد
تقرير استطلاع رأي الاتحادات الأعضاء في FIFA

لإبلاغ مجالات التركيز خلال السنوات المقبلة، تم الالتزام بتقرير كرة القدم للسيدات: تقرير مسح الاتحادات الأعضاء لعام 2023 للبناء على نتائج التقرير المماثل المنشور في عام 2019.

طالع المزيد
مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات

ستُقام النسخة الثانية من مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني / جاديجال، أستراليا، يومي 18 و 19 أغسطس/آب 2023 مع اقتراب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ من نهايتها المثيرة.

طالع المزيد
استراتيجية كرة القدم للسيدات

يعمل FIFA على تمكين الفتيات والنساء، وجعل كرة القدم رياضة للجميع ومكافحة التمييز بين الجنسين.

تعزيز القيمة التجارية

استحداث مصادر دخل جديدة وتحقيق أفضل مستوى استفادة من مصادر الدخل الحالية المتعلقة بلعبة السيدات وهو ما يسمح بتوسيع نطاق جهود التطوير.

وضع الأساسات

من شأن خلق بيئة أكثر تطوراً لكرة قدم السيدات وتشجيع السيدات على تولي مناصب قيادية في كافة مستويات اللعبة أن يؤدي إلى تحديث إدارة اللعبة.

توسيع المشاركة

زيادة مستوى مشاركة الإناث في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بهدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2026.

وثائق

الوثائق الرسمية لكرة القدم للسيدات

كرة القدم للسيدات
١٩ أغسطس ٢٠٢٣
ضبط الإيقاع - تقرير قياس الأداء في كرة القدم للسيدات FIFA - النسخة الثالثة
تنزيل pdf
33.13 mb
١٩ أغسطس ٢٠٢٣|33.13 mb
ضبط الإيقاع - تقرير قياس الأداء في كرة القدم للسيدات FIFA - النسخة الثالثة
تنزيل pdf
كرة القدم للسيدات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
تقرير استبيان FIFA للاتحادات الأعضاء عن كرة القدم للسيدات لعام 2023
تنزيل pdf
23.22 mb
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣|23.22 mb
تقرير استبيان FIFA للاتحادات الأعضاء عن كرة القدم للسيدات لعام 2023
تنزيل pdf
كرة القدم للسيدات
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
ملخص مشروع FIFA للصحة للسيدات
تنزيل pdf
18.39 mb
١٨ أغسطس ٢٠٢٣|18.39 mb
ملخص مشروع FIFA للصحة للسيدات
تنزيل pdf
كل وثائق كرة القدم للسيدات
مسابقات السيدات
تعرّف على المسابقات المُقبلة وعش أحداث النسخ السابقة
كأس العالم للسيدات FIFA

تشهد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA مشاركة 32 دولة تتنافس على الساحة الدولية كل أربع سنوات. مع مسارات التأهل القارية التي أدت إلى نهائيات مثيرة، شهدت المسابقة أربعة أبطال سابقين؛ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والنرويج.

طالع المزيد
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA

رعاية ألمع المواهب في كرة القدم للسيدات العالمية. مع مسارات التأهل القارية التي أدت إلى نهائيات مثيرة، شهدت المسابقة خمسة أبطال سابقين ؛ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الشمالية وأسبانيا.

طالع المزيد
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA

تشهد بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، التي تقام كل عامين، خمسة أبطال سابقين: كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وأسبانيا.

طالع المزيد
مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية

كجزء من البطولة الأولميبية الأوسع نطاقاً، يمنح هذا الدول الفرصة لوضع أفضل فريق مكون من 18 شخصًا للتنافس على الجائزة. شهدت المنافسة أربعة أبطال. النرويج وألمانيا والولايات المتحدة وكندا.

طالع المزيد
مسابقة كرة الصالات الأولمبية للشابات

كجزء من بطولة أولميبياد الشباب الأوسع نطاقا، تعمل كحدث كرة قدم لعامي 2010 و2014 مع فوز تشيلي والصين على التوالي، وقد تم تغيير الشكل في عام 2018 إلى كرة الصالات حيث تحتفظ البرتغال باللقب.

طالع المزيد
التصنيف العالمي للسيدات

التصنيف العالمي للسيدات

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
ESP
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
ENG
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
FRA
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
USA
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
GER
ألمانيا
ألمانيا
2005.24

التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤

تعرّف على التصنيف العالمي الكامل للسيدات
روزنامة المباريات الدولية للسيدات 2023-2025

تُعد روزنامة المباريات الدولية للسيدات، التي يُديرها FIFA، اتفاقية جماعية تم وضعها بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كرة القدم للسيدات.

اكتشف المزيد

كرة القدم للسيدات

استراتيجية كرة القدم للسيدات

على الرغم من أن كرة القدم للسيدات قد نمت بشكل كبير على جميع المستويات في الآونة الأخيرة، إلا أن الشغف بالرياضة وإمكانياتها يوفران فرصًا كبيرة غير مستغلة.

طالع المزيد
برامج التطوير

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الاتحادات الأعضاء من المزيد من المعارف الخاصة والدعم لتطوير كرة القدم للسيدات حسب احتياجاتها.

طالع المزيد
الاحتراف

تماشياً مع هدف FIFA المتمثل في تسريع احترافية كرة القدم للسيدات داخل الملعب وخارجه، يعمل فريق احترافية كرة القدم للسيدات مع الاتحادات الأعضاء لتطوير أندية ودوريات قوية ومستدامة.

طالع المزيد