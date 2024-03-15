تعد كرة القدم للسيدات أكبر فرصة لنمو كرة القدم في الوقت الحالي، وتشكل دائماً أولوية قصوى بالنسبة إلى FIFA. فعلى الرغم من أن اللعبة قد نمت بشكل كبير على جميع المستويات، إلا أن الشغف والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة توفر إمكانات هائلة يمكن استغلالها. يستثمر FIFA في التمويل المخصص والموارد البشرية وبرامج التنمية المبتكرة والمصممة خصيصاً لوضع كرة القدم للسيدات في الواجهة، حيث ينبغي أن تتواجد.