تسريع نمو كرة القدم للسيدات
تعد كرة القدم للسيدات أكبر فرصة لنمو كرة القدم في الوقت الحالي، وتشكل دائماً أولوية قصوى بالنسبة إلى FIFA. فعلى الرغم من أن اللعبة قد نمت بشكل كبير على جميع المستويات، إلا أن الشغف والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة توفر إمكانات هائلة يمكن استغلالها. يستثمر FIFA في التمويل المخصص والموارد البشرية وبرامج التنمية المبتكرة والمصممة خصيصاً لوضع كرة القدم للسيدات في الواجهة، حيث ينبغي أن تتواجد.
أضواء على كرة القدم للسيدات
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مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات 2023
توحد قادة عالم كرة القدم والأعمال والمجتمع لمناقشة تطوير كرة القدم للسيدات العالمية. انعقد مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في 18-19 أغسطس 2023اكتشف المزيد
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كأس العالم للسيدات FIFA
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مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات
ستُقام النسخة الثانية من مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني / جاديجال، أستراليا، يومي 18 و 19 أغسطس/آب 2023 مع اقتراب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ من نهايتها المثيرة.
يعمل FIFA على تمكين الفتيات والنساء، وجعل كرة القدم رياضة للجميع ومكافحة التمييز بين الجنسين.
تعزيز القيمة التجارية
استحداث مصادر دخل جديدة وتحقيق أفضل مستوى استفادة من مصادر الدخل الحالية المتعلقة بلعبة السيدات وهو ما يسمح بتوسيع نطاق جهود التطوير.
وضع الأساسات
من شأن خلق بيئة أكثر تطوراً لكرة قدم السيدات وتشجيع السيدات على تولي مناصب قيادية في كافة مستويات اللعبة أن يؤدي إلى تحديث إدارة اللعبة.
توسيع المشاركة
زيادة مستوى مشاركة الإناث في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بهدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2026.
وثائق
الوثائق الرسمية لكرة القدم للسيدات
التصنيف العالمي للسيدات
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤
روزنامة المباريات الدولية للسيدات 2023-2025
تُعد روزنامة المباريات الدولية للسيدات، التي يُديرها FIFA، اتفاقية جماعية تم وضعها بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كرة القدم للسيدات.