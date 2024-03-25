معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.conmebol.com

العنوان

Autopista Aeropuerto Internacional - Km 12,

Avenida Sudamericana,

2060 LUQUE, GRAN ASUNCIÓN

Paraguay

طرق التواصل

الهاتف: +595-21/645 781

البريد الإلكتروني:secretaria@conmebol.com

فاكس: +595-21/645 791

التنظيم

President

Alejandro DOMINGUEZ

Paraguay

Paraguay

Vice President

Ramon JESURUN

Colombia

Colombia

General Secretary

Jose ASTIGARRAGA

Paraguay

Paraguay
آخر أخبار أمريكا الجنوبية

آخر أخبار أمريكا الجنوبية

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
MIRAFLORES, BOLIVIA - NOVEMBER 16: Players of Bolivia celebrate after winning a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Bolivia and Peru at Estadio Hernando Siles on November 16, 2023 in Miraflores, Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تضع نصب عينيها الخروج بدروس مفيدة من سلسلة FIFA لعام 2024™
٢١ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
٢٠ مارس ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Pamela Conti (L) and Tom Sermanni during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
CONMEBOL

أمريكا الجنوبية الإتحادات الأعضاء في

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