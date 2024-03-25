معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.conmebol.com
العنوان
Autopista Aeropuerto Internacional - Km 12,
Avenida Sudamericana,
2060 LUQUE, GRAN ASUNCIÓN
Paraguay
طرق التواصل
الهاتف: +595-21/645 781
البريد الإلكتروني:secretaria@conmebol.com
فاكس: +595-21/645 791
التنظيم
President
Alejandro DOMINGUEZ
Paraguay
Vice President
Ramon JESURUN
Colombia
General Secretary
Jose ASTIGARRAGA
Paraguay
آخر أخبار أمريكا الجنوبية
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤