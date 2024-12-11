FIFA.com

اتحاد أوروغواي لكرة القدم

اتحاد أوروغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.auf.org.uy

العنوان

Guayabo 1531,

11200 MONTEVIDEO

Uruguay

طرق التواصل

الهاتف: +59-82/400 4814

البريد الإلكتروني:presidencia@auf.org.uy

فاكس: +59-82/409 0550

التنظيم

الرئيس

إجناسيو ألونسو

نائب الرئيس

غاستون تيلدي

الأمين العام

ماريا دياز

أمين الصندوق

إجناسيو ألونسو

مدير الوسائط والاتصالات

ماتياس فارال

المدير الفني

غوستافو باناليس

مدرب وطني لفريق الرجال

Marcelo BIELSA

مدرب وطني لفريق السيدات

ارييل لونغو

Chairperson of the Referees Committee

Vazquez JORGE

Head/Director of the Referees Department

Marcelo DE LEON

منسق الحكّام

جوان كارديلينو

منسق المباريات داخل الصالات

كيفورك كويومجيان

تصنيف أوروغواي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أوروغواي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوروغواي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
المنظمة
الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030™ تحتفي بـ"قرار تاريخي" لكرة القدم
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 11: The FIFA World Cup trophy at the Home of FIFA on November 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 10: Fans of Olimpia cheer prior to a Copa CONMEBOL Libertadores 2023 round of sixteen second leg match between Olimpia and Flamengo at Estadio Defensores del Chaco on August 10, 2023 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
المنظمة
اشتعال السباق على آخر مكان لأمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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