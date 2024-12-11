اتحاد أوروغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.auf.org.uy
العنوان
Guayabo 1531,
11200 MONTEVIDEO
Uruguay
طرق التواصل
الهاتف: +59-82/400 4814
البريد الإلكتروني:presidencia@auf.org.uy
فاكس: +59-82/409 0550
التنظيم
الرئيس
إجناسيو ألونسو
نائب الرئيس
غاستون تيلدي
الأمين العام
ماريا دياز
أمين الصندوق
إجناسيو ألونسو
مدير الوسائط والاتصالات
ماتياس فارال
المدير الفني
غوستافو باناليس
مدرب وطني لفريق الرجال
Marcelo BIELSA
مدرب وطني لفريق السيدات
ارييل لونغو
Chairperson of the Referees Committee
Vazquez JORGE
Head/Director of the Referees Department
Marcelo DE LEON
منسق الحكّام
جوان كارديلينو
منسق المباريات داخل الصالات
كيفورك كويومجيان
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الرئيس
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١١ ديسمبر ٢٠٢٤
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤