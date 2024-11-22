FIFA.com

اتحاد كولومبيا لكرة القدم

اتحاد كولومبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf.com.co

العنوان

Carrera 45 A No. 94-06,

Pisos 6,

7 y 8,

Bogotá D.C.

Colombia

طرق التواصل

الهاتف: +57-1/518 5501

البريد الإلكتروني:info@fcf.com.co

فاكس: +57-1/518 5503

التنظيم

الرئيس

رامون خيسورون

نائب الرئيس

Alvaro GONZALEZ

فرناندو خاراميو

الأمين العام

أندريس تامايو

مدير الوسائط والاتصالات

Carlos LAJUD

المدير الفني

إيفان نوفيلا

مدرب وطني لفريق الرجال

نيستور لورينزو

مدرب وطني لفريق السيدات

Angelo MARSIGLIA

رئيس لجنة الحكام

Armando FARFAN PENA

رئيس/مدير قسم الحكام

قمر ماشدو

منسّق الحكام

Juan RESTREPO

منسق المباريات داخل الصالات

Carlos FERREIRA

Carlos MURILLO

Gerson BALLESTEROS

تصنيف كولومبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA President Gianni Infantino speaks to the 79th Ordinary CONMEBOL Congress in a video address
الرئيس
إنفانتينو: أمريكا الجنوبية سيكون لها دوراً محورياً في نجاح كأس العالم للأندية FIFA
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: President of FIFA Gianni Infantino attends the Regional Women's Football Seminar ahead of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Diego Cuevas - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
"فرصة عظيمة" ورشة عمل إقليمية تناقش نمو كرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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