اتحاد كولومبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf.com.co
العنوان
Carrera 45 A No. 94-06,
Pisos 6,
7 y 8,
Bogotá D.C.
Colombia
طرق التواصل
الهاتف: +57-1/518 5501
البريد الإلكتروني:info@fcf.com.co
فاكس: +57-1/518 5503
التنظيم
الرئيس
رامون خيسورون
نائب الرئيس
Alvaro GONZALEZ
فرناندو خاراميو
الأمين العام
أندريس تامايو
مدير الوسائط والاتصالات
Carlos LAJUD
المدير الفني
إيفان نوفيلا
مدرب وطني لفريق الرجال
نيستور لورينزو
مدرب وطني لفريق السيدات
Angelo MARSIGLIA
رئيس لجنة الحكام
Armando FARFAN PENA
رئيس/مدير قسم الحكام
قمر ماشدو
منسّق الحكام
Juan RESTREPO
منسق المباريات داخل الصالات
Carlos FERREIRA
Carlos MURILLO
Gerson BALLESTEROS
أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
إنفانتينو: أمريكا الجنوبية سيكون لها دوراً محورياً في نجاح كأس العالم للأندية FIFA
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤