FIFA.com

اتحاد الإكوادور لكرة القدم

اتحاد الإكوادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fef.ec

العنوان

Av. Las Aguas y Calle Alianza,

P.O. Box 09-01-7447,

593 GUAYAQUIL

Ecuador

طرق التواصل

الهاتف: +593-42/880 610

البريد الإلكتروني:secretariageneral@fef.ec

فاكس: +593-42/880 615

التنظيم

الرئيس

فرانسيسكو إجاس

نائب الرئيس

كارلوس مانزور

الأمين العام

نيكولاس سولينيس

أمين الصندوق

ماريسول كورال

مدير الوسائط والاتصالات

سينثيا باراتاو

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Sebastian BECCACECE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

إدواردو موسكوسو

Chairperson of the Referees Committee

Nestor PITANA

Head/Director of the Referees Department

Oswaldo SEGURA

منسق الحكّام

لويس فيرا

منسق المباريات داخل الصالات

ديماس بالما

تصنيف الإكوادور
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الإكوادور لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الإكوادور لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - NOVEMBER 01: Detail of the Winner's Trophy ahead of the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Final on November 01, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. The final will be played on Sunday November 3 between Korea DPR and Spain. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ تدخل حقبة جديدة وتحظى بدعم كامل من شخصيات بارزة في اللعبة
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 16: Eduardo Moscoso, Head Coach of Ecuador, looks on during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group A match between Dominican Republic and Ecuador at CFC Stadium on October 16, 2024 in Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic. (Photo by Pedro Vilela - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
الفوز الأول في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA يُظهر مدى تطور كرة القدم النسائية في الإكوادور
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
Football Kenya Federation (FKF) launched Women Football Campaign
كرة القدم للسيدات
استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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