اتحاد الإكوادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fef.ec
العنوان
Av. Las Aguas y Calle Alianza,
P.O. Box 09-01-7447,
593 GUAYAQUIL
Ecuador
طرق التواصل
الهاتف: +593-42/880 610
البريد الإلكتروني:secretariageneral@fef.ec
فاكس: +593-42/880 615
التنظيم
الرئيس
فرانسيسكو إجاس
نائب الرئيس
كارلوس مانزور
الأمين العام
نيكولاس سولينيس
أمين الصندوق
ماريسول كورال
مدير الوسائط والاتصالات
سينثيا باراتاو
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Sebastian BECCACECE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
إدواردو موسكوسو
Chairperson of the Referees Committee
Nestor PITANA
Head/Director of the Referees Department
Oswaldo SEGURA
منسق الحكّام
لويس فيرا
منسق المباريات داخل الصالات
ديماس بالما
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