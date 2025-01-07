FIFA.com

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cbf.com.br

العنوان

Av. Luis Carlos Prestes,

130,

22775-055 RIO DE JANEIRO - RJ

Brazil

طرق التواصل

الهاتف: +55-21/3572 1900

البريد الإلكتروني:cbf@cbf.com.br

فاكس: +55-21/3572 1989

التنظيم

الرئيس

إدنالدو رودريغيز

نائب الرئيس

أنطونيو أكوينو

أنطونيو رودريغيز

روبينس لوبيس

رينالدو باستوس

فرانسيسكو نوفيليتو نيتو

فرناندو سارني

ماركوس أنطونيو فيسينتي

هيليو بيريرا

الأمين العام

Alcino REIS ROCHA

أمين الصندوق

جيلني بوتريل

مدير الوسائط والاتصالات

رودريغو بايفا

المدير الفني

Ricardo LEAO

مدرب وطني لفريق الرجال

DORIVAL JUNIOR

مدرب وطني لفريق السيدات

ARTHUR ELIAS

رئيس لجنة الحكام

ويلسون سينيم

رئيس/مدير قسم الحكام

ويلسون سينيم

منسّق الحكام

Giulliano BOZZANO

منسق المباريات داخل الصالات

لافويسير فرييري

تصنيف البرازيل
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MARSEILLE, FRANCE - AUGUST 06: Tarciane of Brazil looks on prior to the Women's semifinal match between Brazil and Spain during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de Marseille on August 06, 2024 in Marseille, France. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تارسياني تتطلع إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع منتخب كاناريناس
٧ يناير ٢٠٢٥
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 29: An aerial view of the Christ The Redeemer statue and the Sugar Loaf Mountain is seen ahead of the FIFA Confederations Cup Brazil 2013 Final on June 29, 2013 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)
الامتثال
ريو دي جانيرو تستضيف قمة FIFA الخامسة للامتثال في أبريل/نيسان 2025
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA Fan Award winner Guilherme Gandra Moura
المنظمة
"تجسيد مثالي للصمود والمقاومة": جائزة أفضل مشجع في العالم من نصيب طفل برازيلي يعاني من مرض نادر
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: The big screen shows Thiago Maia of Internacional (not pictured) the winner of The FIFA Fairplay Award during the The Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Christopher Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الفائز بجائزة FIFA للعب النظيف: "لا أشعر أني بطل"
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: FIFA Men's Best Player Award winner Vinicius Junior of Real Madrid after the Best FIFA Football Awards 2024 at Aspire Academy on December 17, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور يبرزان كقدوة في حفل توزيع جوائز The Best FIFA Football Awards™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
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