الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cbf.com.br
العنوان
Av. Luis Carlos Prestes,
130,
22775-055 RIO DE JANEIRO - RJ
Brazil
طرق التواصل
الهاتف: +55-21/3572 1900
البريد الإلكتروني:cbf@cbf.com.br
فاكس: +55-21/3572 1989
التنظيم
الرئيس
إدنالدو رودريغيز
نائب الرئيس
أنطونيو أكوينو
أنطونيو رودريغيز
روبينس لوبيس
رينالدو باستوس
فرانسيسكو نوفيليتو نيتو
فرناندو سارني
ماركوس أنطونيو فيسينتي
هيليو بيريرا
الأمين العام
Alcino REIS ROCHA
أمين الصندوق
جيلني بوتريل
مدير الوسائط والاتصالات
رودريغو بايفا
المدير الفني
Ricardo LEAO
مدرب وطني لفريق الرجال
DORIVAL JUNIOR
مدرب وطني لفريق السيدات
ARTHUR ELIAS
رئيس لجنة الحكام
ويلسون سينيم
رئيس/مدير قسم الحكام
ويلسون سينيم
منسّق الحكام
Giulliano BOZZANO
منسق المباريات داخل الصالات
لافويسير فرييري
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
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"تجسيد مثالي للصمود والمقاومة": جائزة أفضل مشجع في العالم من نصيب طفل برازيلي يعاني من مرض نادر
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤