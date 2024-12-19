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الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.afa.org.ar

العنوان

Viamonte 1366/76,

1053 BUENOS AIRES

Argentina

طرق التواصل

الهاتف: +54-11/4371 9400

البريد الإلكتروني:gerencia@afa.org.ar

فاكس: +54-11/4375 4410

التنظيم

الرئيس

كلوديو تابيا

نائب الرئيس

Carlos MONTANA

David GARZON

Guillermo RAED

Jorge AMEAL

Marcelo ACHILE

Rodolfo DONOFRIO

الأمين العام

فيكتور بلانكو

أمين الصندوق

Pablo TOVIGGINO

مدير الوسائط والاتصالات

خوسيه ليموس

المدير الفني

Javier MARIN

مدرب وطني لفريق الرجال

ليونيل سكالوني

مدرب وطني لفريق السيدات

جيرمان بورتانوفا

رئيس لجنة الحكام

Carlos MONTANA

رئيس/مدير قسم الحكام

Federico BELIGOY

منسق الحكّام

سيرخيو غارسيا

منسق المباريات داخل الصالات

غوستافو لورينزو

تصنيف الأرجنتين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
المنظمة
الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030™ تحتفي بـ"قرار تاريخي" لكرة القدم
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: Guests pose for a photo with The FIFA Club World Cup Trophy during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية أمريكا الجنوبية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنه يوم تاريخي"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
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