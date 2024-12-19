الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.afa.org.ar
العنوان
Viamonte 1366/76,
1053 BUENOS AIRES
Argentina
طرق التواصل
الهاتف: +54-11/4371 9400
البريد الإلكتروني:gerencia@afa.org.ar
فاكس: +54-11/4375 4410
التنظيم
الرئيس
كلوديو تابيا
نائب الرئيس
Carlos MONTANA
David GARZON
Guillermo RAED
Jorge AMEAL
Marcelo ACHILE
Rodolfo DONOFRIO
الأمين العام
فيكتور بلانكو
أمين الصندوق
Pablo TOVIGGINO
مدير الوسائط والاتصالات
خوسيه ليموس
المدير الفني
Javier MARIN
مدرب وطني لفريق الرجال
ليونيل سكالوني
مدرب وطني لفريق السيدات
جيرمان بورتانوفا
رئيس لجنة الحكام
Carlos MONTANA
رئيس/مدير قسم الحكام
Federico BELIGOY
منسق الحكّام
سيرخيو غارسيا
منسق المباريات داخل الصالات
غوستافو لورينزو
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