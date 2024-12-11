اتحاد باراغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.apf.org.py
العنوان
Avenida Medallistas Olímpicos No1,
Parque Olímpico,
Ñu Guasu de la ciudad de Luque,
ASUNCION
Paraguay
طرق التواصل
الهاتف: +595-21/759 9000
البريد الإلكتروني:secretaria_general@apf.org.py
التنظيم
الرئيس
روبرت هاريسون
نائب الرئيس
Miguel FIGUEREDO
Oscar ZAPUTOVICH
خافيير دياز دي فيفار
الأمين العام
لويس كانونيكوف
أمين الصندوق
هوجو كوروكي
مدير الوسائط والاتصالات
فيرناندو أورتيز
المدير الفني
دوغلاس مارتينيز
مدرب المنتخب الوطني للرجال
جوستافو ألفارو
مدرب وطني لفريق السيدات
Carlos BONA
رئيس لجنة الحكام
Eber AQUINO
رئيس/مدير قسم الحكام
Eber AQUINO
منسّقة الحكام
كينثيا جوهانا
منسق المباريات داخل الصالات
خوسيه لويس ألدر
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FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
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