FIFA.com

اتحاد باراغواي لكرة القدم

اتحاد باراغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.apf.org.py

العنوان

Avenida Medallistas Olímpicos No1,

Parque Olímpico,

Ñu Guasu de la ciudad de Luque,

ASUNCION

Paraguay

طرق التواصل

الهاتف: +595-21/759 9000

البريد الإلكتروني:secretaria_general@apf.org.py

التنظيم

الرئيس

روبرت هاريسون

نائب الرئيس

Miguel FIGUEREDO

Oscar ZAPUTOVICH

خافيير دياز دي فيفار

الأمين العام

لويس كانونيكوف

أمين الصندوق

هوجو كوروكي

مدير الوسائط والاتصالات

فيرناندو أورتيز

المدير الفني

دوغلاس مارتينيز

مدرب المنتخب الوطني للرجال

جوستافو ألفارو

مدرب وطني لفريق السيدات

Carlos BONA

رئيس لجنة الحكام

Eber AQUINO

رئيس/مدير قسم الحكام

Eber AQUINO

منسّقة الحكام

كينثيا جوهانا

منسق المباريات داخل الصالات

خوسيه لويس ألدر

تصنيف باراغواي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد باراغواي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باراغواي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
المنظمة
الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030™ تحتفي بـ"قرار تاريخي" لكرة القدم
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 11: The FIFA World Cup trophy at the Home of FIFA on November 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA President Gianni Infantino speaks to the 79th Ordinary CONMEBOL Congress in a video address
الرئيس
إنفانتينو: أمريكا الجنوبية سيكون لها دوراً محورياً في نجاح كأس العالم للأندية FIFA
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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