الاتحاد بوليفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fbf.com.bo
العنوان
Av. Libertador Bolívar 1168,
COCHABAMBA
Bolivia
طرق التواصل
الهاتف: +591-4/448 8600
البريد الإلكتروني:secretaria.cba@fbf.com.bo
فاكس: +591-4/428 2132
التنظيم
الرئيس
فرناندو كوستا
نائب الرئيس
Ronald PAZ
الأمين العام
غاستون أوريبي
مدير الوسائط والاتصالات
والتر دياز
المدير الفني
Pablo ESCOBAR
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Oscar VILLEGAS
مدرب وطني لفريق السيدات
Juan VILLARROEL
Chairperson of the Referees Committee
Jose JORDAN
رئيس/مدير قسم الحكام
Cesar ESTRADA
منسق المباريات داخل الصالات
إرول ميندوزا دوران
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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