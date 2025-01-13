FIFA.com

الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

الاتحاد بوليفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fbf.com.bo

العنوان

Av. Libertador Bolívar 1168,

COCHABAMBA

Bolivia

طرق التواصل

الهاتف: +591-4/448 8600

البريد الإلكتروني:secretaria.cba@fbf.com.bo

فاكس: +591-4/428 2132

التنظيم

الرئيس

فرناندو كوستا

نائب الرئيس

Ronald PAZ

الأمين العام

غاستون أوريبي

مدير الوسائط والاتصالات

والتر دياز

المدير الفني

Pablo ESCOBAR

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Oscar VILLEGAS

مدرب وطني لفريق السيدات

Juan VILLARROEL

Chairperson of the Referees Committee

Jose JORDAN

رئيس/مدير قسم الحكام

Cesar ESTRADA

منسق المباريات داخل الصالات

إرول ميندوزا دوران

تصنيف بوليفيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - Players of Fluminense celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores final football match between Brazil's Fluminense and Argentina's Boca Juniors at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on November 4, 2023. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo by CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل كأس العالم للأندية FIFA يحتدم في أمريكا الجنوبية مع دخول كوبا ليبرتادوريس مراحل خروج المغلوب
١ أغسطس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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