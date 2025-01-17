FIFA.com

اتحاد فنزويلا لكرة القدم

اتحاد فنزويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fvf.com.ve

العنوان

Avda. Santos Erminy,

1a Calle Las Delicias Torre Mega II,

Sabana Grande,

1050 CARACAS, DISTRITO CAPITAL

Venezuela

طرق التواصل

الهاتف: +58-212/762 5691

البريد الإلكتروني:secretariageneral@fvf.com.ve

فاكس: +58-212/762 0596

التنظيم

الرئيس

خورخي خيمينيز

نائب الرئيس

أكرم الماتني

خوسيه كوينتيرو

الأمين العام

دايفد كوينتانيلا

مدير الوسائط والاتصالات

Diego CRISTALDO

المدير الفني

لويس خيمينيز

مدرب وطني لفريق الرجال

Fernando BATISTA

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Oswaldo VIZCARRONDO

Chairperson of the Referees Committee

Luis SANCHEZ

Head/Director of the Referees Department

غوستافو براند

منسّق الحكام

Luis PERDOMO

منسقة كرة الصالات

Yoribelk BERROTERAN

تصنيف فنزويلا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد فنزويلا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فنزويلا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 20: Captains Miharu Shinjo of Japan and Gi Mazzotti of Brazil pose with referees Abigail Byrne, Vimarest Diaz, Ainhoa Fernandez and Ceri Williams prior to the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group D match between Japan and Brazil at Felix Sanchez Stadium on October 20, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
CALI, COLOMBIA - SEPTEMBER 15: (L-R) Kathrin Peter, Head Coach of Germany, greets Tracey Kevins, Head Coach of USA, after a penalty shootout following the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Quarterfinal match between USA and Germany at Estadio Pascual Guerrero on September 15, 2024 in Cali, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
برنامج FIFA لإعداد المدربات يترك بصمة واضحة في كولومبيا 2024
٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 06: Rosana, Head Coach of Brazil, lines up for the national anthem prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Canada and Brazil at Estadio El Campin on September 06, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA الموسعة تفتح فرصًا ترحيبية للمدربين
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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