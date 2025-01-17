اتحاد فنزويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fvf.com.ve
العنوان
Avda. Santos Erminy,
1a Calle Las Delicias Torre Mega II,
Sabana Grande,
1050 CARACAS, DISTRITO CAPITAL
Venezuela
طرق التواصل
الهاتف: +58-212/762 5691
البريد الإلكتروني:secretariageneral@fvf.com.ve
فاكس: +58-212/762 0596
التنظيم
الرئيس
خورخي خيمينيز
نائب الرئيس
أكرم الماتني
خوسيه كوينتيرو
الأمين العام
دايفد كوينتانيلا
مدير الوسائط والاتصالات
Diego CRISTALDO
المدير الفني
لويس خيمينيز
مدرب وطني لفريق الرجال
Fernando BATISTA
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Oswaldo VIZCARRONDO
Chairperson of the Referees Committee
Luis SANCHEZ
Head/Director of the Referees Department
غوستافو براند
منسّق الحكام
Luis PERDOMO
منسقة كرة الصالات
Yoribelk BERROTERAN
أحدث المواضيع من اتحاد فنزويلا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
التحكيم
أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٤ نوفمبر ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA الموسعة تفتح فرصًا ترحيبية للمدربين
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤