اتحاد تشيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.anfp.cl
العنوان
Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén,
SANTIAGO DE CHILE
Chile
طرق التواصل
الهاتف: +56-2/2810 1800
البريد الإلكتروني:ffch@anfpchile.cl
فاكس: +56-2/228 435 10
التنظيم
الرئيس
بابلو ميلاد
نائب الرئيس
أوغوستو الفاريز
الأمين العام
جورجي يونجي
أمين الصندوق
إلياس فيستوسو
مدير الوسائط والاتصالات
جيانفرانكو دازارولا
المدير الفني
Diego KARMY
مدرب وطني لفريق الرجال
Ricardo GARECA
مدرب وطني لفريق السيدات
Luis MENA
Chairperson of the Referees Committee
Roberto TOBAR
Head/Director of the Referees Department
Carlos ULLOA
منسق الحكّام
Christian SCHIEMANN
منسق المباريات داخل الصالات
ألبرتو ألبيرتو راميريز
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