FIFA.com

اتحاد تشيلي لكرة القدم

اتحاد تشيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.anfp.cl

العنوان

Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén,

SANTIAGO DE CHILE

Chile

طرق التواصل

الهاتف: +56-2/2810 1800

البريد الإلكتروني:ffch@anfpchile.cl

فاكس: +56-2/228 435 10

التنظيم

الرئيس

بابلو ميلاد

نائب الرئيس

أوغوستو الفاريز

الأمين العام

جورجي يونجي

أمين الصندوق

إلياس فيستوسو

مدير الوسائط والاتصالات

جيانفرانكو دازارولا

المدير الفني

Diego KARMY

مدرب وطني لفريق الرجال

Ricardo GARECA

مدرب وطني لفريق السيدات

Luis MENA

Chairperson of the Referees Committee

Roberto TOBAR

Head/Director of the Referees Department

Carlos ULLOA

منسق الحكّام

Christian SCHIEMANN

منسق المباريات داخل الصالات

ألبرتو ألبيرتو راميريز

تصنيف تشيلي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تشيلي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تشيلي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 3: A general view during the FIFA Council Meeting No.29 at Home of FIFA on October 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Representatives of Chile and FIFA the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مندوبو تشيلي وبولندا يتابعون ختام كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة كولومبيا 2024™
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - Players of Fluminense celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores final football match between Brazil's Fluminense and Argentina's Boca Juniors at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on November 4, 2023. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo by CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل كأس العالم للأندية FIFA يحتدم في أمريكا الجنوبية مع دخول كوبا ليبرتادوريس مراحل خروج المغلوب
١ أغسطس ٢٠٢٤
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