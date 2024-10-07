اتحاد بيرو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpf.org.pe
العنوان
Av. Aviación 2085,
RUC: 20156399036 SAN LUIS - LIMA
Peru
طرق التواصل
الهاتف: +51-1/225 8236
البريد الإلكتروني:fepefutbol@fpf.org.pe
فاكس: +51-1/225 8240
التنظيم
الرئيس
أغوستين لوزانو
نائب الرئيس
Arturo RIOS
Luis DUARTE
الأمين العام
Sabrina MARTIN
أمين الصندوق
Fredi SALAZAR
المسؤول الإعلامي
Elkin SOTELO
المدير الفني
جوليرمو إشيفاريا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Nolberto SOLANO
مدرب وطني لفريق السيدات
Emily LIMA
رئيس لجنة الحكام
Winston Jaime REATEGUI
رئيس/مدير قسم الحكام
Henry GAMBETTA
منسّق الحكام
Henry GAMBETTA
Refereeing FPF
منسق كرة الصالات
Julio UYEHARA
أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
٧ أبريل ٢٠٢٣