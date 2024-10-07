FIFA.com

اتحاد بيرو لكرة القدم

اتحاد بيرو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpf.org.pe

العنوان

Av. Aviación 2085,

RUC: 20156399036 SAN LUIS - LIMA

Peru

طرق التواصل

الهاتف: +51-1/225 8236

البريد الإلكتروني:fepefutbol@fpf.org.pe

فاكس: +51-1/225 8240

التنظيم

الرئيس

أغوستين لوزانو

نائب الرئيس

Arturo RIOS

Luis DUARTE

الأمين العام

Sabrina MARTIN

أمين الصندوق

Fredi SALAZAR

المسؤول الإعلامي

Elkin SOTELO

المدير الفني

جوليرمو إشيفاريا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Nolberto SOLANO

مدرب وطني لفريق السيدات

Emily LIMA

رئيس لجنة الحكام

Winston Jaime REATEGUI

رئيس/مدير قسم الحكام

Henry GAMBETTA

منسّق الحكام

Henry GAMBETTA

Refereeing FPF

منسق كرة الصالات

Julio UYEHARA

تصنيف بيرو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
الرئيس
قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
٤ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Technical Leadership Development Seminar for MA Technical Directors in Montevideo, Uruguay, between 29-31 March.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
٧ أبريل ٢٠٢٣
FIFA emblem at the Home of FIFA
المنظمة
قرارات صادرة عن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة
٤ أبريل ٢٠٢٣
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