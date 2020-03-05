تهم منصة FIFA الجديدة للابتكار الموجهة للحلول، برنامج FIFA للابتكار، تلك المنتجات المبتكرة التي تدخل السوق، ولكنها ليست جاهزة أو مؤهلة حاليا للاستخدام في لعبة كرة القدم. وقد تكون هذه المنتجات إبداعات جديدة تمامًا تم طرحها في السوق من قبل شركات ناشئة أو نسخ جديدة لمنتجات موجودة، ولكنها لا تستوفي المعايير والمتطلبات المحددة بسبب طبيعتها المبتكرة. ولكي يتم النظر في إدراجه، يتعين أن يعالج أي منتج على وجه التحديد أحد التحديات الموضحة في برنامج FIFA للابتكار. وبحد أقصى مدته عامين لكل مشروع، يتمتع البرنامج بعملية شفافة وموحدة حيث يجب ألا يلبي المنتج فقط حاجة ملموسة حددها FIFA وإنما أيضًا، على عكس العديد من منصات الابتكار الأخرى، أن يحقق هدفًا واضحًا خلال الفترة المحددة من خلال اتباع مسار متفق عليه.