شاهد على +FIFA

شاهد كل ملخصات مباريات كأس العالم للسيدات FIFA™، وأرشيف FIFA والمزيد مجاناً على +FIFA

تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي

Coke composite logo 01 World Ranking

أحدث تصنيف عالمي

الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
ARG
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
FRA
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
ENG
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
BEL
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
BRA
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
NED
هولندا
هولندا
1745.48
7
POR
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
ESP
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
ITA
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
CRO
كرواتيا
كرواتيا
1717.57

التحديث الأخير ١٥ فبراير ٢٠٢٤

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
ESP
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
ENG
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
FRA
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
USA
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
GER
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
SWE
السويد
السويد
1998.57
7
JPN
اليابان
اليابان
1982.52
8
NED
هولندا
هولندا
1951.81
9
CAN
كندا
كندا
1950.89
10
BRA
البرازيل
البرازيل
1946.58

التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات
DOHA, QATAR - JANUARY 28: Tajikistan players and staff celebrate victory following the penalty shootout in the AFC Asian Cup Round of 16 match between Tajikistan and United Arab Emirates at Ahmad Bin Ali Stadium on January 28, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)
تصنيف الرجال
طاجيكستان: طموح يعانق عنان السماء
١٩ فبراير ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
التحديث التالي

تصنيف الرجال

٤ أبريل ٢٠٢٤

تصنيف السيدات

١٤ يونيو ٢٠٢٤

تصنيف الرجال

٢٠ يونيو ٢٠٢٤

أحدث المواضيع

أحدث الأخبار
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
DOHA, QATAR - JANUARY 28: Tajikistan players and staff celebrate victory following the penalty shootout in the AFC Asian Cup Round of 16 match between Tajikistan and United Arab Emirates at Ahmad Bin Ali Stadium on January 28, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)
تصنيف الرجال
طاجيكستان: طموح يعانق عنان السماء
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
أحدث الأخبار
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

اكتشف المزيد
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

اكتشف المزيد

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات