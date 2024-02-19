تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي
أحدث تصنيف عالمي
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
التحديث الأخير ١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤
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تصنيف الرجال
٤ أبريل ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
١٤ يونيو ٢٠٢٤
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