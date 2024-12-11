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كأس العالم 2034 FIFA™

عملية تقديم ملفات الترشُّح 2034

اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي (بواقع مباراة واحدة في كل دولة)، بينما تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™.

وجاء تعيين الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملفات الترشُّح التي تمت في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.

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