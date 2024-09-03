تُشكل مسابقات FIFA منصة مثالية لإبراز أفضل مواهب كرة القدم من مختلف أنحاء العالم ومنح فرصة الحلم لمئات الملايين من عشاق كرة القدم، كما هو مُوضَّح في الأهداف 4 و7 و8 و9 و10 من الأهداف الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023-2027. ذلك أن تعهُّد رئيس FIFA للسنوات الأربع المقبلة يشمل تنظيم مسابقات وتطوير كرة القدم وتوسيع دائرة امتداد FIFA عبر أرجاء العالم، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل لجماهيرنا والجهات الفاعلة في لعبتنا. فكما تأكد جلياً خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، التي شهدت مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، مُنحت الفرصة لمزيد من اللاعبات للتألق على الساحة العالمية وإلهام الملايين من الفتيات والنساء للسير على خطاهن. وسيتنافس عدد أكبر من المنتخبات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي ستستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما سيشهد العام المقبل تعميم هذه الفرص لتشمل الأندية كذلك، وذلك بعد إطلاق مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™ بنظام جديد اعتباراً من 2025 حين ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى بمشاركة 32 فريقاً.