كأس العالم 2030 FIFA™

اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي (بواقع مباراة واحدة في كل دولة).

FIFA World Cup 2030™ | Three centenary celebration matches to be held in Argentina, Paraguay and Uruguay (one in each country)

 وجاء تعيين الدول المضيفة لنسخة 2030 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملفات الترشُّح التي تمت في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.

Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
FIFA.COM
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™

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