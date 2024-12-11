وجاء تعيين الدولة المضيفة لنسخة 2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملف الترشُّح التي تم في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.