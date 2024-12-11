كأس العالم 2034 FIFA™

اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™.

 وجاء تعيين الدولة المضيفة لنسخة 2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملف الترشُّح التي تم في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.

Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
FIFA.COM
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™

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