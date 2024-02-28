الوقاية وحماية الطفل

ماذا تعني الوقاية؟
تعني الوقاية اتخاذ إجراءات استباقية لذرء الأذى أو الإساءة على الناس من خلال تدابير الوقاية والاستجابة المناسبة وتعزيز رفاههم. وتعني أيضا بذل كل ما في الوسع لتحديد المخاطر ومعالجتها ومنع حدوث أي نوع من الأذى أو الإساءة مثل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال والاتجار والاستغلال. وتفيد كذلك وجود أنظمة مناسبة معمول بها لمعالجة المخاوف والاستجابة لها بشكل مناسب. تُعد حماية الطفل جزءًا أساسيًا من الوقاية حيث تُشير إلى الإجراء المتخذ من أجل الاستجابة لمصدر قلق محدد لطفل أو أطفال قد يعانون أو يتعرضون لخطر المعاناة من الأذى أو سوء المعاملة. يتطلب الأمر الإحالة إلى خدمات حماية الطفل المتخصصة ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات المحلية المتخصصة المدربة على تقديم المشورة بشأن القضايا وإدارتها، إذا نشأت مخاوف بشأن رفاهية الطفل. تتمثل مهمة FIFA في الترويج للعبة كرة القدم، وحماية نزاهتها، وتوفير اللعبة للجميع. وكجزء من هذا الجهد، تحدد "الأهداف الاستراتيجية لـFIFA لفترة 2024-2027" التزام FIFA بتعزيز الرياضة الآمنة كجزء من الجهود الأوسع لحماية حقوق الإنسان.
ومن بين أحد الأركان الأساسية لهذا الالتزام هو برنامج حماية حراس FIFA. يُوفر برنامج FIFA Guardians إطارًا لمساعدة الاتحادات ال211 الأعضاء على منع أي خطر لإلحاق الأذى بالأطفال في كرة القدم والاستجابة بشكل مناسب، وفقا للمادة 3 من نظام FIFA الأساسي وتماشياً مع المادة 23 من قانون FIFA الأخلاقي. يملك لكل شخص في عالم كرة القدم الحق في الوقاية من التحرش وسوء المعاملة والاستغلال - سواء كان ذلك جسدياً أو عاطفياً أو جنسياً أو الإهمال أو التنمر. وعندما يتعرض أعضاء عائلة كرة القدم، مثل اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين أو المتطوعين أو الموظفين، لسلوك مسيء أو سوء سلوك أو ينخرطون فيه، فإن ذلك يُقوض مهمة FIFA ويتعارض مع تعزيز نزاهة كرة القدم وقيم الرياضة السليمة. يتمتع الأطفال (كل من هم دون سن 18) بحقوق محددة في الوقاية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، بسبب حاجتهم إلى الرعاية وبسبب اعتمادهم على الآخرين. ويُحدد FIFA أيضًا الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مجموعات ضعيفة بشكل خاص يجب حمايتهم أثناء تقديم لعبتنا.
"ُشارك ملايين الأطفال عبر العالم في كرة القدم. ما يشترك فيه هؤلاء الأطفال جميعاً هو الحق في الاستمتاع بكرة القدم في بيئة آمنة، في ظل ثقافة الاحترام والتفاهم."
آخر الأخبار حول عملنا في الوقاية
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تتمثل رؤية FIFA في الترويج للعبة كرة القدم وحماية سلامتها وتقديم اللعبة للجميع.
جياني إنفانتينو
رئيس FIFA
التزام FIFA
يعمل FIFA مع 211 اتحاداً عضواً و6 اتحادات قارية لرفع معايير الحماية وتطوير نهج شامل لحماية أفضل الممارسات في كافة نواحي كرة القدم.
إن التزام FIFA بالحفاظ على سلامة الجميع في كرة القدم مضمّن في قوانين ولوائح الاتحاد:
النظام الأساسي لـ FIFA، المادة 3: "يلتزم FIFA باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وسيسعى جاهداً لتعزيز حماية هذه الحقوق".
مدونة أخلاقيات FIFA، المادة 23: عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو التحرش داخل كرة القدم. وتحظر هذه المادة "جميع أشكال الإساءة الجسدية أو العقلية، وجميع أشكال المضايقات، وجميع الأعمال العدائية الأخرى التي تهدف إلى عزل كرامة الشخص أو نبذها أو الإضرار بها. إن التهديدات والوعد بتقديم المزايا والإكراه وجميع أشكال الإساءة الجنسية والتحرش والاستغلال محظورة بشكل خاص".
برنامج FIFA المتقدم للتطوير 2.0 "FIFA Forward 2.0 Development" للأعوام 2019-2023: تلزم اللوائح الاتحادات الأعضاء "باتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الأطفال والقصر وحمايتهم من الانتهاكات المحتملة وحماية رفاهيتهم داخل كرة القدم".
الإبلاغ عن المخاوف
يوفر FIFA نظاماً سرياً ومخصصاً وآمناً للغاية على الانترنت يمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أية مخاوف تتعلق بالوقاية.