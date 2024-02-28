التأثير الاجتماعي

الوقاية وحماية الطفل

ماذا تعني الوقاية؟

تعني الوقاية اتخاذ إجراءات استباقية لذرء الأذى أو الإساءة على الناس من خلال تدابير الوقاية والاستجابة المناسبة وتعزيز رفاههم. وتعني أيضا بذل كل ما في الوسع لتحديد المخاطر ومعالجتها ومنع حدوث أي نوع من الأذى أو الإساءة مثل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال والاتجار والاستغلال. وتفيد كذلك وجود أنظمة مناسبة معمول بها لمعالجة المخاوف والاستجابة لها بشكل مناسب. تُعد حماية الطفل جزءًا أساسيًا من الوقاية حيث تُشير إلى الإجراء المتخذ من أجل الاستجابة لمصدر قلق محدد لطفل أو أطفال قد يعانون أو يتعرضون لخطر المعاناة من الأذى أو سوء المعاملة. يتطلب الأمر الإحالة إلى خدمات حماية الطفل المتخصصة ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات المحلية المتخصصة المدربة على تقديم المشورة بشأن القضايا وإدارتها، إذا نشأت مخاوف بشأن رفاهية الطفل. تتمثل مهمة FIFA في الترويج للعبة كرة القدم، وحماية نزاهتها، وتوفير اللعبة للجميع. وكجزء من هذا الجهد، تحدد "الأهداف الاستراتيجية لـFIFA لفترة 2024-2027" التزام FIFA بتعزيز الرياضة الآمنة كجزء من الجهود الأوسع لحماية حقوق الإنسان.

ومن بين أحد الأركان الأساسية لهذا الالتزام هو برنامج حماية حراس FIFA. يُوفر برنامج FIFA Guardians إطارًا لمساعدة الاتحادات ال211 الأعضاء على منع أي خطر لإلحاق الأذى بالأطفال في كرة القدم والاستجابة بشكل مناسب، وفقا للمادة 3 من نظام FIFA الأساسي وتماشياً مع المادة 23 من قانون FIFA الأخلاقي. يملك لكل شخص في عالم كرة القدم الحق في الوقاية من التحرش وسوء المعاملة والاستغلال - سواء كان ذلك جسدياً أو عاطفياً أو جنسياً أو الإهمال أو التنمر. وعندما يتعرض أعضاء عائلة كرة القدم، مثل اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين أو المتطوعين أو الموظفين، لسلوك مسيء أو سوء سلوك أو ينخرطون فيه، فإن ذلك يُقوض مهمة FIFA ويتعارض مع تعزيز نزاهة كرة القدم وقيم الرياضة السليمة. يتمتع الأطفال (كل من هم دون سن 18) بحقوق محددة في الوقاية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، بسبب حاجتهم إلى الرعاية وبسبب اعتمادهم على الآخرين. ويُحدد FIFA أيضًا الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مجموعات ضعيفة بشكل خاص يجب حمايتهم أثناء تقديم لعبتنا.

"ُشارك ملايين الأطفال عبر العالم في كرة القدم. ما يشترك فيه هؤلاء الأطفال جميعاً هو الحق في الاستمتاع بكرة القدم في بيئة آمنة، في ظل ثقافة الاحترام والتفاهم."

جياني إنفانتينو
رئيس FIFA

آخر الأخبار حول عملنا في الوقاية

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: A general view during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوقاية
برنامج وقاية مبتكر تم تنفيذه في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، دبي™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
LAKE ATITLAN, GUATEMALA - APRIL 19: (EDITORIAL USE ONLY) In this handout image provided by Red Bull, Girls play football in Jucanya on the shore of Lake Atitlan during the Red Bull Cliff Diving World Series "Dive into Guatemala" on April 19, 2023 at Jucanya, Guatemala. (Photo by Dean Treml/Red Bull via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
تعزيز الشراكة بين FIFA وGIZ مع إطلاق برنامج الرياضة من أجل تمكين المرأة
٢ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 26: Alison Kocoras during the FIFA Safeguarding Summit at HoF, Home of FIFA on October 26, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الوقاية
التعاون هو سر النهوض بمستوى الحماية في الرياضة
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 25: Award presentation during the FIFA Safeguarding Summit at HoF, Home of FIFA on October 25, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الوقاية
قمة FIFA للحماية تُكرم أولى خريجي دبلوم FIFA للحماية في الرياضة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
This picture taken on May 30, 2015 shows a sign at the World football governing body FIFA's headquarters in Zurich. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
لجنة الأخلاقيات
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تُوقف مدرب شباب سابق لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
المزيد
Gianni Infantino took part in the Safe Environment in Sport Conference via recorded video message at an event held in Valencia as part of the European Week of Sport
الرئيس
رئيس FIFA: للجميع الحق بلعب كرة القدم في بيئة آمنة
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 21: FIFA President Gianni Infantino and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Executive Director Ghada Waly sign a memorandum of understanding in New York, United States of America on September 21, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تجديد مذكرة التفاهم بين FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
Palu Uhatahi-Tu’amoheloa from Tonga Football Association
الوقاية
دعمٌ غير مسبوق في مجال الوقاية أثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
Visit by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). ©UK Parliament/Maria Unger
الوقاية
FIFA يجدد الدعوة إلى الوحدة العالمية لمناهضة الاعتداء في مجال الرياضة
BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND - MARCH 07: <> at St Georges Park on March 07, 2023 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Cameron Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوقاية
مرحلة مفصلية لدبلوم حُماة FIFA
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
الوقاية
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يُسلّط الضوء على إصلاحات FIFA لنظام الانتقالات، ومبادراته الوقائية
كل الأخبار والمواضيع حول الوقاية

الدورة الأولى: وقاية الأساسيات

يمكنك دراسة الدورات التي طوّرها FIFA، بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، لتعزيز رفاهية الأطفال في كرة القدم ولتطوير نهج شامل لوقاية أفضل الممارسات في جميع أنحاء اللعبة.

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تتمثل رؤية FIFA في الترويج للعبة كرة القدم وحماية سلامتها وتقديم اللعبة للجميع.

جياني إنفانتينو

رئيس FIFA

التزام FIFA

يعمل FIFA مع 211 اتحاداً عضواً و6 اتحادات قارية لرفع معايير الحماية وتطوير نهج شامل لحماية أفضل الممارسات في كافة نواحي كرة القدم.

إن التزام FIFA بالحفاظ على سلامة الجميع في كرة القدم مضمّن في قوانين ولوائح الاتحاد:

  • النظام الأساسي لـ FIFA، المادة 3: "يلتزم FIFA باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وسيسعى جاهداً لتعزيز حماية هذه الحقوق".

  • مدونة أخلاقيات FIFA، المادة 23: عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو التحرش داخل كرة القدم. وتحظر هذه المادة "جميع أشكال الإساءة الجسدية أو العقلية، وجميع أشكال المضايقات، وجميع الأعمال العدائية الأخرى التي تهدف إلى عزل كرامة الشخص أو نبذها أو الإضرار بها. إن التهديدات والوعد بتقديم المزايا والإكراه وجميع أشكال الإساءة الجنسية والتحرش والاستغلال محظورة بشكل خاص".

  • برنامج FIFA المتقدم للتطوير 2.0 "FIFA Forward 2.0 Development" للأعوام 2019-2023: تلزم اللوائح الاتحادات الأعضاء "باتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الأطفال والقصر وحمايتهم من الانتهاكات المحتملة وحماية رفاهيتهم داخل كرة القدم".

الإبلاغ عن المخاوف

يوفر FIFA نظاماً سرياً ومخصصاً وآمناً للغاية على الانترنت يمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أية مخاوف تتعلق بالوقاية.

اكتشف المزيد عن النظام

عناصر البرنامج الرئيسية

إرشادات سياسة الوقاية

مجموعة أدوات FIFA لحماية الطفل للاتحادات الأعضاء.

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بناء القدرات والتعليم

يتكوّن البرنامج من خمس دورات عبر الإنترنت تهدف بشكل أساسي إلى تدريب ودعم مسؤولي الوقاية من الاتحادات الأعضاء الـ211 في FIFA ("متعلمو FIFA").

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وقاية البطولات

يلتزم FIFA بتقديم مسابقاته في بيئة آمنة وداعمة خالية من جميع أشكال التحرش أو الإساءة أو الاستغلال.

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