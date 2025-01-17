معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cafonline.com
العنوان
3 Abdel Khalek Sarwat Street,
El Hay El Motamayez,
P.O. Box 23,
6TH OCTOBER CITY
Egypt
طرق التواصل
الهاتف: +20-2/3824 7272
البريد الإلكتروني:info@cafonline.com
التنظيم
الرئيس
باتريس موتسيبي
South Africa
نائب الرئيس
أحمد يحيى
Mauritania
أوغستين سنغور
Senegal
سليمان حسن وابري
Djibouti
سيدو مبومبو نجويا
Cameroon
كانيزات إبراهيم
Comoros
الأمين العام
فيرون موسينجو أومبا
Congo DR
آخر أخبار أفريقيا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥