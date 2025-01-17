FIFA.com
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cafonline.com

العنوان

3 Abdel Khalek Sarwat Street,

El Hay El Motamayez,

P.O. Box 23,

6TH OCTOBER CITY

Egypt

طرق التواصل

الهاتف: +20-2/3824 7272

البريد الإلكتروني:info@cafonline.com

التنظيم

الرئيس

باتريس موتسيبي

South Africa

South Africa

نائب الرئيس

أحمد يحيى

Mauritania

Mauritania

أوغستين سنغور

Senegal

Senegal

سليمان حسن وابري

Djibouti

Djibouti

سيدو مبومبو نجويا

Cameroon

Cameroon

كانيزات إبراهيم

Comoros

Comoros

الأمين العام

فيرون موسينجو أومبا

Congo DR

Congo DR
FIFA/Coca-Cola World Ranking (أفريقيا)
آخر أخبار أفريقيا

آخر أخبار أفريقيا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE - JANUARY 16: A cermony at the National Training Centre prior to the commencement of building on January 16, 2025 in Abidjan, Côte d’Ivoire. (Photo courtesy of Ivorian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
كوت ديفوار تتطلع إلى المستقبل مع تجديد مركز التدريب المتطور
١٦ يناير ٢٠٢٥
DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
CAF

أفريقيا الإتحادات الأعضاء في

أنغولا
أنغولا
أوغندا
أوغندا
إثيوبيا
إثيوبيا
إريتريا
إريتريا
إسواتيني
إسواتيني
الجزائر
الجزائر
السنغال
السنغال
السودان
السودان
الصومال
الصومال
الغابون
الغابون
الكاميرون
الكاميرون
الكونغو
الكونغو
المغرب
المغرب
النيجر
النيجر
بتسوانا
بتسوانا
بنين
بنين
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوروندي
بوروندي
تشاد
تشاد
تنزانيا
تنزانيا
توغو
توغو
تونس
تونس
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر القمر
جزر القمر
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جنوب السودان
جيبوتي
جيبوتي
رواندا
رواندا
زامبيا
زامبيا
زيمبابوي
زيمبابوي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سيراليون
سيراليون
غامبيا
غامبيا
Cookie Settings