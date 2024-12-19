FIFA.com

الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

الاتحاد الأنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.co.ao

العنوان

Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy,

Urbanizaçao Nova Vida No. 53,

3449 Luanda

Angola

طرق التواصل

الهاتف: +244-222/ 264 948

البريد الإلكتروني:info.fafootball@gmail.com

التنظيم

الرئيس

Fernando ALVES SIMOES

نائب الرئيس

اوزفالدو ساترنينو

باولو نيتو

جوزيه ماسايا

جوس ميغويل

الأمين العام

فرناندو كوستا

أمين الصندوق

أنطونيو سيماو

مدير الوسائط والاتصالات

أرليندو أوليفيرا

المدير الفني

غواو غوميز

مدرب وطني لفريق الرجال

بيدرو غونسالفيز

مدرب وطني لفريق السيدات

سوسا غارسيا

رئيس لجنة الحكام

Helder RODRIGUES

Head/Director of the Referees Department

إيناسيو مانويل كانديدو

منسّق الحكام

Jorge FERNANDES

منسق المباريات داخل الصالات

نوي ميغويل

تصنيف أنغولا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino meets with the newly elected President of the Angolan Football Federation Fernando Alves Simoes ahead of the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد الأنغولي الجديد لكرة القدم
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
Botswana's players pose for a team photo during the 2025 CAF Africa Cup of Nations (CAN) group C football match between Botswana and Egypt at Francistown Stadium in Francistown on September 10, 2024. (Photo by Monirul Bhuiyan / AFP) (Photo by MONIRUL BHUIYAN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 27: FIFA President Gianni Infantino meets with the Angolan Football Federation President Artur Silva at FIFA Paris Offices on July 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
المنظمة
رئيس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم أرتور سيلفا يزور جياني إنفانتينو في باريس
٢٨ يوليو ٢٠٢٤
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