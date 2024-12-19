الاتحاد الأنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.co.ao
العنوان
Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy,
Urbanizaçao Nova Vida No. 53,
3449 Luanda
Angola
طرق التواصل
الهاتف: +244-222/ 264 948
البريد الإلكتروني:info.fafootball@gmail.com
التنظيم
الرئيس
Fernando ALVES SIMOES
نائب الرئيس
اوزفالدو ساترنينو
باولو نيتو
جوزيه ماسايا
جوس ميغويل
الأمين العام
فرناندو كوستا
أمين الصندوق
أنطونيو سيماو
مدير الوسائط والاتصالات
أرليندو أوليفيرا
المدير الفني
غواو غوميز
مدرب وطني لفريق الرجال
بيدرو غونسالفيز
مدرب وطني لفريق السيدات
سوسا غارسيا
رئيس لجنة الحكام
Helder RODRIGUES
Head/Director of the Referees Department
إيناسيو مانويل كانديدو
منسّق الحكام
Jorge FERNANDES
منسق المباريات داخل الصالات
نوي ميغويل
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤